قائمة بيراميدز - استمرار غياب إبراهيم عادل أمام فيوتشر

استمر غياب إبراهيم عادل لاعب بيراميدز عن قائمة فريقه أمام فيوتشر.

ويلعب بيراميدز ضد فيوتشر في الجولة الـ32 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

ويستمر غياب إبراهيم عادل عن بيراميدز للمباراة الثالثة على التوالي، وذلك بسبب الإصابة وفقا لما أعلن عنه ناديه.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر - إيريك تراوري

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخري لاكاي

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

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