السقوط الأول لـ جاتوزو.. أتليتك بلباو يقهر فالنسيا

فاز أتليتك بلباو على ضيفه فالنسيا بهدف دون رد في ملعب سان ماميس، بالجولة الثانية للدوري الإسباني.

وسجّل أليكس بيرينجير هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول.

ليرفع أتليتك بلباو رصيده إلى 4 نقاط، بينما تجمّد رصيد فالنسيا عند 3 نقاط.

وكان أتليتك بلباو قد افتتح الدوري بالتعادل 0-0 على أرض مايوركا، فيما فاز فالنسيا على ضيفه جيرونا بهدف دون رد.

وجمعت المباراة بين إرنستو فالفيردي أكثر المدربين الحاليين خوضًا للمباريات في الدوري الإسباني، وجينارو جاتوزو أقل المدربين الحاليين خوضًا للمباريات في الدوري الإسباني.

وأنهى فوز أتليتك بلباو سلسلة 4 تعادلات جمعت بين الفريقين في مواجهاتهما السابقة.

تكريم القائد

قبل انطلاق المباراة، كرّم أتليتك بلباو قائده إيكر مونيايين بمناسبة وصوله للمباراة رقم 500 بقميص النادي.

وتلقى مونيايين تكريمه من خوسيه آنخل إريبار القائد الأسطوري لـ بلباو الذي خاض بقميصه 614 مباراة كالأكثر في تاريخ النادي، وكذلك ماركيل سوسايتا القائد السابق للنادي الذي خاض 507 مباراة مع بلباو.

احتفال آخر

لاعب آخر احتفل بمناسبة خاصة في صفوف أتليتك بلباو، هو الجناح بيرينجير.

لاعب أوساسونا الأسبق احتفل بخوضه 100 مباراة في الدوري الإسباني على طريقته الخاصة.

بيرينجير هدد المنافس منذ الدقيقة الخامسة بتسديدة تصدى لها جيورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا.

في المقابل، حاول سامو كاستييخو جناح فالنسيا التسجيل بتسديدة قوية جاورت القائم في الدقيقة 22.

الشباك اهتزت أخيرا في الدقيقة 43 عندما بتسديدة بيرينجير من خارج منطقة الجزاء التي قهرت الحارس الجورجي.

ليصل بيرينجير إلى 13 هدفًا في مباراته المئوية.

في الشوط الثاني أرسل إنياكي ويليامز عرضية نحو شقيقه نيكو الذي أودعها الشباك، لكن راية المساعد أعلنت عن تسلل بالدقيقة 81.

وفي الثانية الأخيرة من اللقاء انطلق البرازيلي البديل ماركوس أندري مخترقًا دفاعات بلباو وسدد كرة أرضية احتكت بالقائم وعرفت طريقها خارج الملعب أمام حسرة جاتوزو الذي تجرع هزيمته الأأولى في الليجا.

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