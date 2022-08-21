مدرب ليدز بعد الفوز على تشيلسي: سنواصل اللعب بشراسة

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 18:22

كتب : FilGoal

جيسي مارش مدرب ليدز يونايتد

وعد جيسي مارش المدير الفني لـ ليدز يونايتد باستمرار فريقه في اللعب بشراسة خلال المباريات المقبلة بالدوري الإنجليزي وذلك بعد الفوز على تشيلسي.

وفاز ليدز يونايتد على تشيلسي بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال جيسي مارش في تصريحات عبر قناة NBC Sprorts: "الفوز على تشيلسي مستحق ويجب أن أشيد بانضباط اللاعبين فوق أرض الملعب".

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المدرب الأمريكي أضاف "يجب عليك أن تحسب كيف ستلعب ضد الخصوم، وطريقة الدفاع ليست هي الطريقة التي سنلعب بها".

وواصل "أعتقد أن هذا هو ما يجعلني سعيدا، كنا نلعب بطريقة واضحة وبشراسة كبيرة".

وأشار "فريقي فشل في حصد أي نقطة أمام الفرق أصحاب المراكز الستة الأولى في الدوري الموسم الماضي، والآن غيرنا ذلك أمام تشيلسي".

وأتم تصريحاته "كنا الجانب الأفضل في المباراة واللعب ضد الخصوم أعتبره مثل الرهان، واليوم كنا بحاجة إلى الحظ بالإضافة إلى اللعب بقوة وانضباط لتحقيق الفوز".

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