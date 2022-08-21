بعثة منتخب الناشئين تطير إلى الجزائر استعدادا لـ كأس العرب

توجهت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 إلى الجزائر صباح اليوم الأحد استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب.

ويترأس بعثة المنتخب إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين كل من محمد وهبة مديرا فنية ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى وحسين فتوح طبيبا.

وتشارك مصر في البطولة التي من المقرر أن تقام بالجزائر في الفترة من 23 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة منتخب 23 لاعبا، جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: عبدالمنعم تام - عمر كامل - نور عمر.

خط الدفاع: محمد نبيه - عبدالرحمن علي - أحمد محمد عابدين - علي نوفل - محمد سمير - محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: يوسف إسلام - محمد السيد - مروان محمود - محمد عبدالناصر - إبراهيم عادل - محمد وليد - علي إيهاب - هشام مصطفى - محسن أشرف - عمر سيد معوض - عمر خضر - أحمد فؤاد.

خط الهجوم: حسام عادل - أيمن أمير عبد العزيز.

وتقع مصر في المجموعة الرابعة من المسابقة رفقة منتخبات السعودية وسوريا ولبنان.

وكان منتخب مصر للشباب قد شارك في بطولة كأس العرب التي أقيمت في السعودية.

وحصد شباب منتخب مصر المركز الثاني بعد خسارة المباراة النهائية أمام السعودية بركلات الترجيح.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين، منتخبنا في المجموعة الرابعة التي تضم معه المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان.

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