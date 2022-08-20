تمريرة حاسمة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام أنطاليا

شارك محمود حسن تريزيجيه مع فريقه طرابزون سبور أساسيا أمام أنطاليا سبور في الجولة الثانية من الدوري التركي.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وخسر طرابزون بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وظهر تريزيجيه في 3 أهداف من الأهداف الخمسة خلال المباراة.

حيث شارك في الهدف الأول لفريقه بعدما تعمد تفويت الكرة وهي في طريقها إلى المرمى، ثم صنع الهدف الثاني.

وأخطأ تريزيجيه في التمرير ليتمكن فريق أنطاليا سبور من تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة الدولي المصري الخاطئة.

نستعرض معا أرقام تريزيجيه في المباراة:

الدقائق: 90

التمريرات الحاسمة: 1

التمريرات الصحيحة: 18 من أصل 22

التمريرات المفتاحية: 1

العرضيات: 3

التسديدات: 3 منها 1 على المرمى

الفوز بالثنائيات: 3

فقد الاستحواذ: 16 مرة

استخلاص الكرة: مرة واحدة

وتجمد رصيد طرابزون عند النقطة 6 ليفقد الصدارة لصالح غازي عنتاب الذي يمتلك 7 نقاط ويتراجع للمركز السادس.

ورفع أنطاليا رصيده إلى النقطة 6 وارتقى إلى المركز الثالث بفارق الأهداف فقط عن أدنة ديميرسبور وطرابزون.