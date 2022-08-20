وكيل محمود جاد يكشف حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد معه

كشف عبد الرحمن إسماعيل وكيل محمود جاد حارس مرمى إنبي عن حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد مع حارس الفريق البترولي.

وقال عبد الرحمن إسماعيل عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نادي ويجان أرسل عرضا لـ إنبي لضم الحارس محمود جاد وإنبي رد عليه، وفي انتظار الرد النهائي من النادي الإنجليزي".

وأضاف "أعتقد أن إنبي لن يمنع الحارس من الاحتراف لأن هذا هو هدف محمود جاد".

وواصل "بعض الوكلاء تحدثوا معنا بشأن رغبة الزمالك في ضم محمود جاد ولكن حتى الآن لا يوجد عرض رسمي".

وأتم تصريحاته "محمود جاد هدفه الأول هو الاحتراف وتكرار تجربة محمد صلاح والنني وتريزيجيه".

وكان أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي كشف في وقت سابق عن أن عرض ويجان لم يصل للقيمة المالية التي يرغب فيها ناديه من أجل التخلي عن محمود جاد.

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