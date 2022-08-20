وكيل محمود جاد يكشف حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد معه

السبت، 20 أغسطس 2022 - 23:34

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - محمود جاد

كشف عبد الرحمن إسماعيل وكيل محمود جاد حارس مرمى إنبي عن حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد مع حارس الفريق البترولي.

وقال عبد الرحمن إسماعيل عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نادي ويجان أرسل عرضا لـ إنبي لضم الحارس محمود جاد وإنبي رد عليه، وفي انتظار الرد النهائي من النادي الإنجليزي".

وأضاف "أعتقد أن إنبي لن يمنع الحارس من الاحتراف لأن هذا هو هدف محمود جاد".

أخبار متعلقة
وكيله: عرض تركي من فريق يشارك في الدوري الأوروبي لـ أفشة تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا تمريرة حاسمة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام أنطاليا

وواصل "بعض الوكلاء تحدثوا معنا بشأن رغبة الزمالك في ضم محمود جاد ولكن حتى الآن لا يوجد عرض رسمي".

وأتم تصريحاته "محمود جاد هدفه الأول هو الاحتراف وتكرار تجربة محمد صلاح والنني وتريزيجيه".

وكان أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي كشف في وقت سابق عن أن عرض ويجان لم يصل للقيمة المالية التي يرغب فيها ناديه من أجل التخلي عن محمود جاد.

اقرأ أيضا

كيف يفكر الزمالك في دعم حراسة المرمى

محترف سموحة يقترب من فيوتشر

اجتماع هام لرابطة الأندية

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

إنبي محمود جاد الزمالك
نرشح لكم
سموحة لـ في الجول: أوجولا انقطع عن التدريبات.. سنتخذ ضده كل الإجراءات في الجول يكشف - كيف سيتحرك الزمالك لدعم مركز حراسة المرمى الرابعة.. النصر السعودي يخطف صفقة الهلال المنتظرة رغم رفض أياكس.. أنتوني لا يستبعد الانتقال لـ مانشستر يونايتد دي مارزيو: وجهة غير متوقعة.. أومتيتي على أعتاب الدوري الإيطالي الحفلة مستمرة.. ليستر سيتي يجدد عقد جيمي فاردي خبر في الجول - مطابق لمواصفات فيريرا.. الزمالك في مرحلة الرتوش الأخيرة لضم نداي ذا أثليتك: محاولة جديدة من تشيلسي لضم أوباميانج
أخر الأخبار
المقاولون العرب: التحكيم أضاع علينا 11 نقطة هذا الموسم.. ونطالب بالمساواة 11 دقيقة | الكرة المصرية
فتح الله: نشعر بالحزن للنقاط المهدرة.. وهدفنا كان حصد بطولة الموسم الحالي 16 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل محمود جاد يكشف حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد معه 26 دقيقة | ميركاتو
تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا 27 دقيقة | المحترفون
وكيله: عرض تركي من فريق يشارك في الدوري الأوروبي لـ أفشة 37 دقيقة | الكرة المصرية
تمريرة حاسمة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام أنطاليا 51 دقيقة | المحترفون
ركلة جزاء وطرد بسبب مصطفى محمد لا يكفيان.. نانت يسقط أمام مارسيليا 53 دقيقة | المحترفون
الدرجة الثانية - اجتماع المنصورة يرفض فكرة دوري المجموعة الواحدة 53 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي 4 خبر في الجول - تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة