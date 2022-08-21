غرامة على لاعبي سموحة وجلسة بين الإدارة وبسيوني لبحث أسباب تراجع النتائج

قرر نادي سموحة خصم 25 ألف جنيه من كل لاعب في الفريق بسبب تراجع النتائج في الدوري خلال الفترة الماضية.

وأعلن سموحة عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن اجتماع طارئ بين عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأزرق ومجلس إدارة النادي.

وذلك لبحث أسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية في الدوري.

ولم يحقق سموحة أي فوز في آخر 8 مباريات خاضها الفريق في الدوري.

وخسر بيراميدز أمام بيراميدز في آخر مباراة له في الدوري بنتيجة 5-1.

ويحتل الفريق السكندري المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

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