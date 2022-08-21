في مباراة ما بعد كاسيميرو.. ريال مدريد يقضي على سيلتا فيجو بالمرتدات

في أول مباراة بعد رحيل كاسيميرو عن ريال مدريد حقق الفريق الفوز سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب بالايدوس في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وأعلن مانشستر يونايتد التعاقد مع كاسيميرو لمدة أربع مواسم قادما من ريال مدريد.

وسجل أهداف ريال مدريد كل من كريم بنزيمة، ولوكا مودريتش وفيدي فالفيردي وفينيسيوس جونيور، بينما سجل ياجو أسباس هدف سيلتا فيجو الوحيد.

وحصل ريال مدريد على العلامة الكاملة حتى الآن بعد تحقيقه الفوز في أول مباراتين ليتصدر جدول الدوري بشكل مؤقت.

التشكيل

بدأ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المباراة بأوريلين تشواميني في وسط الملعب معوضا لكاسيميرو، كما شارك بخط هجوم مكون من فالفيردي وبنزيمة وفينيسيوس.

4 تعديلات من أنشيلوتي عن اللقاء السابق.🔄 📋تشواميني وفالفيردي أساسيان، وبنزيمة يقود هجوم ريال مدريد أمام سيلتا فيجو#السبت_الكروي pic.twitter.com/N5eADXNgab — FilGoal (@FilGoal) August 20, 2022

وصف المباراة

حصل ريال مدريد على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة الـ 11 بعد لمسة يد من المدافع تابيا.

وسجل بنزيمة ركلة الجزاء بنجاح ليحرز الهدف الأول وليسجل أول أهدافه في الموسم الجديد من الدوري.

وتعادل سيلتا فيجو من ركلة جزاء جديدة عن طريق أسباس بعد لمسة يد من ميليتاو في الدقيقة الـ 21.

وأخطأ فالفيردي في الخروج بالكرة وكاد أن يتسبب في هدف ثان لسيلتا فيجو عن طريق فرانكو سيرفي الذي سدد الكرة بقوة ومرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة الـ 41 تقدم مودريتش لريال مدريد من جديد بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأصبح مودريتش هو ثاني أكثر لاعب يسجل لريال مدريد في الدوري في عمر 36 عاما و345 يوما بعد بوشكاش الذي سجل في عمر 38 عاما و223 يوما.

ومن بين 33 هدفا سجلهم مودريتش مع ريال مدريد كان 18 هدفا من بينهم من خارج منطقة الجزاء بمعدل 54.6%.

وفي الشوط الثاني حاول سيلتا فيجو إدراك التعادل عن طريق باسيينسا الذي سدد كرة أرضية كادت أن تسكن الشباك في الدقيقة الـ 52.

وبعد ثلاث دقائق ومن هجمة مرتدة رائعة مرر مودريتش الكرة لفينيسيوس لينفرد بالمرمى ويمر من الحارس بشكل رائع ويضع الكرة في الشباك.

ومن بين 38 هدفا سجلهم فينيسيوس بقميص ريال مدريد كان مودريتش صاحب 7 تمريرات حاسمة وهو ثاني أكثر لاعب يقدم تمريرات حاسمة بعد بنزيمة الذي صنع 7 أهداف منهم.

وفي الدقيقة الـ 66 أنهى فالفيدري رباعية ريال مدريد بهجمة مرتدة أخرى، وتلقى تمريرة من فينيسيوس ليسدد كرة أرضية في الشباك.

وسجل فالفيردي سبعة أهداف بقميص ريال مدريد كانت جميعها في سبع ملاعب مختلفة.

وفي الدقيقة الـ 84 جصل كريم بنزيمة على ركلة جزاء جديدة كانت هي الـ 11 لريال مدريد في آخر 23 مباراة وهو نفس العدد الذي حصل عليه الفريق في الـ 90 مباراة الذين سبقوهم.

وأهدر البديل إدين هازارد ركلة الجزاء ليكفتي ريال مدريد بأربعة أهداف فقط.

وحصل لوكا مودرريتش على جائزة رجل المباراة بعد تسجيله هدف وصناعة آخر، وشهدت المباراة تصفيق جماهير سيلتا فيجو لمودريتش أثناء خروجه من الملعب.

















































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