فتح الله: نشعر بالحزن على النقاط المهدرة.. وهدفنا كان حصد بطولة الموسم الحالي

السبت، 20 أغسطس 2022 - 23:43

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز

كشف محمود فتح مدرب بيراميدز أن الفريق سعى لحصد بطولة أولى في تاريخه الموسم الحالي، ويشعرون بالحزن للنقاط المهدرة.

وقال محمود فتح الله لقناة أون تايم سبورتس 2: "لم نصل لأهدافنا هذا الموسم، وكان هدفنا حصد بطولة الموسم الحالي".

وأضاف "نعلم أن البطولة الأولى هي أصعب شيء، لكن قدمنا موسما كبيرا رغم الإمكانيات الكبيرة التي نمتلكها".

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وأكمل "عندما نفكر في نقاط بعض المباريات التي أهدرنا نقاطها نشعر بالحزن لأنها كانت في المتناول ولو فزنا بها لأصبح الأمر مختلفا".

وواصل "الزمالك بنسبة 99% حقق لقب الدوري، وهدفنا الآن حصد الـ 9 نقاط في المباريات الثلاث المتبقية".

وعن تأثير الخسارة من الزمالك على حظوظ الفريق في حصد لقب الدوري أجاب قائلا: "للفوز بالدوري لابد أن تفوز على منافسيك، لو فزنا على الزمالك كانت المنافسة ستستمر لليوم الأخير لأن الفارق حينها كان سيصبح نقطة".

وأشاد بمجهودات عبد الله السعيد قائد الفريق قائلا: "مستواه الموسم الحالي رائع وثابت وآخرها مباراة أمس أمام سموحة، هو يتدرب كثيرا كأنه في عمر الـ 26 والمران بالنسبة له كالمباراة".

وأوضح سبب غياب إبراهيم عادل عن لقاء سموحة: "لديه مشكلة في عضلات البطن وغاب بسببها من قبل لفترة ويتأهل حاليا حتى يصبح لائقا بنسبة 100%".

وعن سوق الانتقالات الصيفية أوضح "بعد نهاية الموسم سنرى احتياجات الفريق للموسم المقبل، لدينا في كل مركز لاعب واثنين، القائمة تجعلنا نطمع بعض الشيء وبالطبع سنرى النواقص واعتقد أنه قد ضم صفقتين أو 3".

وأتم "نتعاون مع جميع الأندية ولا توجد خطوط حمراء، وعندما تسعى الأندية الكبيرة لضم لاعبي فريقنا فهذا يسعدنا، إنهاء الموسم في المركز الثاني يسعدنا وهدفنا الحفاظ على القوام الأساسي ومستقبل الفريق".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 68 نقطة بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويستعد بيراميدز للقاء فيوتشر في الجولة 32 من الدوري المصري.

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