تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا

السبت، 20 أغسطس 2022 - 23:32

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

تسبب مصطفى محمد في حصول نانت على ركلة جزاء وطرد مدافع مارسيليا بعد مشاركته كبديل خلال 28 دقيقة في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وسقط نانت أمام مارسيليا بنتيجة 2-1 متكبدا أول هزيمة له في الدوري الموسم الجاري على ملعب فيلودروم.

وتسبب مهاجم منتخب مصر في حصول صامويل جيجوت مدافع مارسيليا على بطاقة صفراء ثانية ومن ثم طرده وأيضا ركلة جزاء لصالح نانت.

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وإليكم أبرز أرقام مصطفى محمد أمام مارسيليا:

دقائق: 28

تسديدات: 0

مراوغات ناجحة: 1 من 1

حصول على ركلات جزاء: 1

تمريرات صحيحة: 2 من 4 (50%)

فوز بصراعات ثنائية: 2 من 3

فوز بصراعات هوائية: 1 من 2

حصول على أخطاء: 1

ارتكاب أخطاء: 1

حصد مارسيليا فوزه الثاني في الدوري، وارتفع رصيد مارسيليا إلى 7 نقاط في الصدارة بشكل مؤقت.

بينما لا زال يبحث نانت عن الفوز الأول له في الموسم، تراجع نانت للمركز الثالث عشر برصيد نقطتين.

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