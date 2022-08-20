ركلة جزاء وطرد بسبب مصطفى محمد لا يكفيان.. نانت يسقط أمام مارسيليا

ساهم مصطفى محمد مهاجم نانت في ركلة جزاء وطرد مدافع مارسيليا، لكن كل هذا لم يكن كافيا ليتعرض فريقه للخسارة بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

سجل هدفا مارسيليا: سانشيل ميمبا ونيكولاس بالو بالخطـأ في مرماه، فيما سجل لودوفيك بلاس هدف نانت.

وبدأ مصطفى محمد اللقاء من على مقاعد البدلاء، بعدما بدأ أساسيا في اللقاء السابق ضد ليل.

في المقابل بدأ التشيلي أليكسيس سانشيز في هجوم مارسيليا أساسيا عقب انضمامه قادما من إنتر.

ولم يشهد الشوط الأول سوى فرصة محققة وحيدة في الشوط الأول عن طريق البرازيلي جيرسون في الدقيقة الخامسة تألق وتصدى لها لافون حارس نانت.

في الشوط الثاني شارك المهاجم الكولومبي لويس سواريز بدلا من جيرسون في أول تغييرات مارسيليا في الدقيقة 54.

وأهدر النيجيري موسيس سيمون هدفا محققا في الدقيقة 60 عندما انفرد بالحارس الإسباني باو لوبيز، لكن حارس مارسيليا أبعد التسديدة إلى ركنية.

وشارك مصطفى محمد في الدقيقة 62 إيفان جييساند في أول تغييرات أصحاب الأرض.

الدقيقة 70 شهدت أول أهداف اللقاء عن طريق المدافع الكونغولي سانشيل ميمبا الذي استغل تسديدة ارتطمت بأقدام الدفاع ولمس الكرة قبل الحارس ليسكنها الشباك.

وبعد 6 دقائق تسبب مصطفى محمد في ركلة جزاء لنانت بعدما أسقطه المدافع جيجوت داخل منطقة الجزاء.

الحكم أشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه مدافع مارسيليا ما تسبب في طرده.

وانبرى بلاس لركلة الجزاء وسددها بكل قوة في منتصف المرمى معلنا التعادل في الدقيقة 77.

لكن رد أصحاب الأرض جاء سريعا في الدقيقة 82 وبهدف عكسي سجله بالو بالخطأ في مرماه حصد مارسيليا فوزه الثاني في الدوري.

بينما لا زال يبحث نانت عن الفوز الأول له في الموسم.

وارتفع رصيد مارسيليا إلى 7 نقاط في الصدارة بشكل مؤقت، وبينما تراجع نانت للمركز الثالث عشر برصيد نقطتين.

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