الدرجة الثانية - اجتماع المنصورة يرفض فكرة دوري المجموعة الواحدة

رفض مجلس إدارة المنصورة فكرة إقامة دوري الدرجة الثانية من مجموعة واحدة بداية من موسم 2023-2024 خلال الاجتماع الذي عقده مع مجالس إدارات أندية مجموعة بحري.

وكان مجلس إدارة المنصورة قد دعى لعقد اجتماع يضم أندية مجموعة بحري بجانب بعض أندية القسم الثالث.

وخلال الاجتماع أصدر مجلس الإدارة قرارا برفض قرار اتحاد الكرة بإقامة دوري الدرجة الثانية من مجموعة واحدة لكونه مخالفا للائحة وتم الاتفاق مع المستشار القانوني للنادي لصياغة القرار وإرساله إلى الاتحاد.

وطالب مجلس الإدارة بالنظر في مستحقات المالية المتأخرة للأندية من طرف اتحاد الكرة.

شهد الاجتماع حضور ١٨ ناد من القسم الثاني والثالث ولم يحضر سبورتينج والأوليمبي وطنطا و

وتم اختيار سمير موسى والخضر إبراهيم وعدلي رسلان وعبد الحميد مصطفى للحديث مع اتحاد الكرة من طرف الأندية.

يذكر أن نادي المنصورة لعب لآخر مرة في الدوري الممتاز موسم 2009/2010، قبل أن يهبط ويفشل في الصعود منذ ذلك الحين.

واحتل المنصورة المركز الـ11 في ترتيب مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية عن الموسم الماضي. نفس المجموعة التي صعد فريق حرس الحدود عنها إلى الدوري الممتاز.

ويقود المنصورة حاليا المدرب أحمد ساري في مهمة لإعادة الفريق البرتقالي إلى الدوري الممتاز.

ومن المنتظر قبل صدور القرار النهائي من اتحاد الكرة بدوري المحترفين من مجموعة واحدة.

وستضم 18 فريقا بدلا من 24، 3 أندية هابطة من الممتاز و3 أندية صاعدة من القسم الثالث و12 نادٍ من الدرجة الثانية بمعدل 4 أندية من كل مجموعة.

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