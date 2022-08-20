رغم صناعته لهدف.. خطأ تريزيجيه يكلف طرابزون انهيار بخماسية أمام أنطاليا

شارك محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر في خسارة فريقه طرابزون سبور أمام أنطاليا سبور بخماسية مقابل هدفين في الجولة الثانية من الدوري التركي.

وتجمد رصيد طرابزون عند النقطة 6 ليفقد الصدارة لصالح غازي عنتاب الذي يمتلك 7 نقاط ويتراجع للمركز السادس.

ورفع أنطاليا رصيده إلى النقطة 6 وارتقى إلى المركز الثالث بفارق الأهداف فقط عن أدنة ديميرسبور وطرابزون.

وتأخر طرابزون في النتيجة خلال الشوط الأول بهدفين دون رد، قبل أن ينجح في التعادل وتصبح النتيجة 2-2.

ولكن بداية من الدقيقة 80 انهار طرابزون سبور وتلقى 3 أهداف متتالية ليخسر بخماسية.

وظهر تريزيجيه في 3 أهداف من الأهداف الخمسة خلال المباراة.

حيث شارك في الهدف الأول لفريقه بعدما تعمد تفويت الكرة وهي في طريقها إلى المرمى، ثم صنع الهدف الثاني.

وأخطأ تريزيجيه في التمرير ليتمكن فريق أنطاليا سبور من تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة الدولي المصري الخاطئة.

وصف المباراة

تقدم أنطاليا في الدقيقة 14 بهدف سجله فيرناندو بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ثم أضاف أنطاليا الهدف الثاني في الدقيقة 40 من ركلة جزاء احتسبت ضد المدافع فيتور هوجو، وتقدم هاجي ريت لتنفيذها وسجلها بنجاح.

وتدخل جين إيفرارد كواسي المدير الفني لطرابزون سريعا وأجرى تبديل مزدوج في الدقيقة 40 لتنشيط الهجوم وتصحيح الأخطاء.

وبالفعل نجح البديل إينس بردي من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

لينتهي الشوط الأول بتقدم أنطاليا بهدفين لهدف.

في الشوط الثاني ظهر طرابزون أكثر نشاطا في الهجوم وحاول أكثر من مرة تسجيل هدف التعادل.

وجاء بالفعل التعادل في الدقيقة 73 عن طريق البديل إينس بردي بعد صناعة من تريزيجيه.

خطأ تريزيجيه = انهيار وخسارة بخماسية

وفي الدقيقة 80 أخطأ تريزيجيه في تمرير الكرة لتصل إلى المهاجم هاجي ريت الذي انطلق في مواجهة مرمى طرابزن ثم مررها إلى زميله بايراكدر الذي وضع الكرة في الشباك مسجلا هدف أنطاليا الرابع.

وعقب الهدف انهار فريق طرابزون.

واستمرت محاولات طرابزون لتسجيل هدف التعادل في الوقت المتبقي ولكن دون جدوى.

وكاد تريزيجيه أن يسجل هدف التعادل في الوقت القاتل بضربة رأسية قوية لكن الحارس تصدى لها واصطدمت في العارضة.

وارتدت الهجمة سريعا لينجح بايراكدر في تسجيل الهدف الرابع لأنطاليا سبور في الوقت بدل الضائع.

ثم سجل هاجي ريت الهدف الخامس من هجمة مرتدة جديدة، لتنتهي المباراة بفوز أنطاليا بخماسية مقابل هدفين.

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