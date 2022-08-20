مؤتمر بيولي: الجودة بين ميلان وأتالانتا أصبحت متوازنة

وصف ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان لقاء أتالانتا بـ "الجودة بين الفريقين أصبحت متوازنة".

ويحل ميلان ضيفا على ملعب جيويس معقل أتالانتا في التاسعة إلا الربع في ثاني جولات الدوري الإيطالي.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "نعرف كيف سار الموسم الماضي، جنينا الكثير من الخبرة".

وأضاف "الأمور الآن واضحة نحن فقط في الجولة الثانية من الدوري وبعد ذلك سيكون لدينا رحلة قوية، لكن الأهم أن نتجهز لمباراة الغد بأفضل طريقة ممكنة، أتالانتا فريق قوي، ستكون منافسة مباشرة".

ميلان سيواجه بولونيا ثم ساسولو وإنتر خلال أسبوع واحد بعد مواجهة أتالانتا غدا الأحد.

وأكمل "مباراة الغد خطوة للتطور وفهم كيف نعمل، اختبار مهم، أتالانتا بدأ بشكل جيد، أجروا تغييرات قليلة لكنه فريق يجمع بين القوة البدنية والجودة".

وأشاد بعودة ساندرو تونالي لاعب الفريق عقب تعافيه من الإصابة قائلا: "بإمكانه أن يصبح لاعب وسط متكامل، هو جاهز لكن يحتاج للخبرة".

وأردف "النضوج الذي حظينا به الموسم الماضي مهم، لكن أجد أننا أكثر جوعا مع الحذر بأنه لا زال عليه العمل على نفس المستوى، نحن الآن نعرف ما هي إمكانياته".

تونالي غاب بسبب الإصابة في المباراة الافتتاحية التي انتهت بفوز بطل الدوري بنتيجة 4-2.

وتابع عن شارل دي كيتلاري قائلا: "يلعب بشكل جيد في المراكز الثلاثة الأمامية لكن اللعب كصانع لعب أو مهاجم ثان وليس جناحا، من الصعب أن أراه يلعب على الجهة اليمنى، قدرته على التأقلم ربما ستكون ميزة".

وتحدث بيولي عن التغيير الذي طرأ على مواجهات ميلان وأتالانتا في السنوات الأخيرة قائلا: "الفريقان يعرفان بعض جيدا، نحاول لعب كرة سريعة، كل مباراة مختلفة لكن الجودة بين الفريقين أصبحت متوازنة".

وتفوق ميلان في الجولة الأولى على أودينيزي بنتيجة 4-2، فيما فاز أتالانتا على سامبدوريا بثنائية دون رد.

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