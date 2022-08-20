مران الإسماعيلي - جاهزية عبد الرحمن مجدي لمواجهة الأهلي

السبت، 20 أغسطس 2022 - 21:55

كتب : محمود عزت

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

تأكدت جاهزية عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي من المشاركة في مباريات فريقه المقبلة بعد غيابه عن مواجهة المصري السابق.

عبد الرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وشارك عبد الرحمن مجدي في مران الإسماعيلي الأخير استعدادا لمواجهة الأهلي بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة.

واختتم الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم تحضيرا لمواجهة الأهلي، والمقرر إقامتها غدًا الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر بمسابقة الدوري المحلي.

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وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، على تخفيف الحمل التدريبي من خلال إقامة مجموعة من التدريبات الخفيفة لتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق في ظل ضيق الوقت بين المباريات.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية وسط حالة من التركيز لدى اللاعبين سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير العاشقة للكيان الأصفر.

واختتم المران بتقسيمة في وسط الملعب حرص حمزة الجمل المدير الفني للفريق من خلالها على تصحيح وتصويب الأخطاء التي تم الوقوع فيها خلال المواجهات الماضية.

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