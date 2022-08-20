الإسماعيلي يعلن نهاية موسم باهر المحمدي للإصابة

السبت، 20 أغسطس 2022 - 21:49

كتب : FilGoal

باهر المحمدي - الإسماعيلي - الصورة من المركز الإعلامي للإسماعيلي

تأكد بشكل رسمي غياب باهر المحمدي قائد الإسماعيلي عن باقي مباريات الدراويش المتبقية في الدوري المصري بسبب الإصابة.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وأثبتت الأشعة التي خضع لها باهر المحمدي إصابته بتمزق في العضلة الضامة، الذي تعرض لها خلال مباراة المصري السابقة.

ومن المقرر أن يخضع المحمدي لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة مجدي باز.

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وشارك المحمدي مع الإسماعيلي في الدوري هذا الموسم في 25 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.

ويلعب الإسماعيلي ضد الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري غدا الأحد، والتي تقام بملعب برج العرب بالإسكندرية.

بعدها يلعب الإسماعيلي ضد كل من إيسترن كومباني وإنبي وطلائع الجيش.

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