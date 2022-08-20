بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري

خرج الاتحاد السكندري من المنافسة على الهبوط بعد تحقيقه الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبخروج الاتحاد وهبوط مصر للمقاصة بشكل رسمي، يتبقى 4 فرق تنافس بعضها على الهروب من المركزين المتبقيين في صراع الهبوط.

الترتيب الحالي

14- غزل المحلة (31 نقطة)

15- المقاولون العرب (29 نقطة)

16- الجونة (29 نقطة)

17- إيسترن كومباني (29 نقطة)

يتبقى لكل فريق ثلاث مباريات على نهاية الدوري وتحديد الهابطين.

غزل المحلة

سيلعب غزل المحلة مع كل من مصر للمقاصة على ملعبه، وفاركو على ملعب الإسكندرية، والاتحاد السكندري على ملعب المحلة.

وفي حالة حقق غزل المحلة الفوز على مصر للمقاصة سيخطو خطوة كبيرة نحو ضمان البقاء خصوصا في حالة تعثر أحد منافسيه.

المقاولون العرب

المقاولون يتبقى له كل من فاركو على ملعبه، والاتحاد السكندري خارج ملعبه، والمصري على ملعب برج العرب.

وقد يستفيد المقاولون من ضمان الاتحاد والمصري بقائمها في الدوري بشكل رسمي.

الجونة

الجونة هو صاحب الجدول الأصعب، إذ سيلعب أمام سموحة خارج ملعبه، وفيوتشر على ملعب الجونة وفي الجولة الأخيرة سيحل ضيفا على بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي.

إيسترن كومباني

إيسترن كومباني أيضا سيكون لديه ثلاثة مباريات صعبة.

وسيلعب إيسترن كومباني في المباراة المقبلة مع الإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية، ثم سيلاقي البنك الأهلي على ملعبه وفي المباراة الأخيرة سيلعب الزمالك على استاد القاهرة.

وما قد يخدم إيسترن كومباني هو إمكانية حسم الزمالك لبطولة الدوري رسميا قبل مواجهته مما قد يعني إمكانية إراحة بعض اللاعبين خلال مواجهتهما.

ثلاث جولات متبقية ستكون نارية في صراع الهروب من الهبوط، الفوز لأي فريق في مباراتين وسيكون الفوز في مباراتين كاف لأي فريق من أجل الهروب بشكل رسمي من الهبوط.

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