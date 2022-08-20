مؤتمر محمد عمر: هدفنا كان استعادة الثقة.. ولن أعود للتدريب مجددا

شدد محمد عمر المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري على أنه الأهم بعد توليه المهمة كان استعادة اللاعبين للثقة مشيرا إلى أنه لن يعود للتدريب مجددا.

وفاز الاتحاد على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري.

وقال محمد عمر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الوقت ضيق والتعامل الفني كان صعبا للغاية ولكن استجابة اللاعبين ساهمت في تسهيل المهمة".

وأضاف "الضغوط النفسية كانت صعبة على الفريق بجانب انعدام الثقة بين اللاعبين والجماهير".

وتابع "تعاملنا مع الأمور بشكل جيد وعادت الثقة للفريق وهذا هو الشيء الأهم".

وواصل "الاتحاد لديه لاعبين على مستوى جيد كأفراد ولكن ينقصهم اللعب الجماعي".

واستكمل "تم الدفع ببعض اللاعبين بعد ابتعاد النتيجة من أجل منحهم الثقة".

واستطرد "لا اتأخر دائما عن نادي الاتحاد ولكنني لم أعود للتدريب مجددا، إنها فترة مؤقتة فقط من أجل النادي".

وأردف "لا يوجد وقت متاح بالنسبة لي مع غملي كمحلل وكوني عضو مجلس نواب".

وأتم "من الممكن أن أتواجد في منصب آخر داخل النادي".

ويلعب الاتحاد السكندري مع الزمالك الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة.

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