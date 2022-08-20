مؤتمر محمد عمر: هدفنا كان استعادة الثقة.. ولن أعود للتدريب مجددا

السبت، 20 أغسطس 2022 - 21:09

كتب : FilGoal

محمد عمر - الاتحاد السكندري

شدد محمد عمر المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري على أنه الأهم بعد توليه المهمة كان استعادة اللاعبين للثقة مشيرا إلى أنه لن يعود للتدريب مجددا.

وفاز الاتحاد على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري.

وقال محمد عمر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الوقت ضيق والتعامل الفني كان صعبا للغاية ولكن استجابة اللاعبين ساهمت في تسهيل المهمة".

أخبار متعلقة
مران الزمالك - جلسة بين فيريرا وزيزو.. وتأهيل الأساسيين العرض مستمر.. أرسنال يضرب بورنموث بالثلاثة تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون أمام أنطاليا سبور سموحة لـ في الجول: أوجولا انقطع عن التدريبات.. سنتخذ ضده كل الإجراءات

وأضاف "الضغوط النفسية كانت صعبة على الفريق بجانب انعدام الثقة بين اللاعبين والجماهير".

وتابع "تعاملنا مع الأمور بشكل جيد وعادت الثقة للفريق وهذا هو الشيء الأهم".

وواصل "الاتحاد لديه لاعبين على مستوى جيد كأفراد ولكن ينقصهم اللعب الجماعي".

واستكمل "تم الدفع ببعض اللاعبين بعد ابتعاد النتيجة من أجل منحهم الثقة".

واستطرد "لا اتأخر دائما عن نادي الاتحاد ولكنني لم أعود للتدريب مجددا، إنها فترة مؤقتة فقط من أجل النادي".

وأردف "لا يوجد وقت متاح بالنسبة لي مع غملي كمحلل وكوني عضو مجلس نواب".

وأتم "من الممكن أن أتواجد في منصب آخر داخل النادي".

ويلعب الاتحاد السكندري مع الزمالك الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة.

اقرأ أيضا

كيف يفكر الزمالك في دعم حراسة المرمى

محترف سموحة يقترب من فيوتشر

اجتماع هام لرابطة الأندية

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

الاتحاد السكندري الدوري المصري محمد عمر
نرشح لكم
المقاولون العرب: التحكيم أضاع علينا 11 نقطة هذا الموسم.. ونطالب بالمساواة فتح الله: نشعر بالحزن على النقاط المهدرة.. وهدفنا كان حصد بطولة الموسم الحالي وكيل محمود جاد يكشف حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد معه وكيله: عرض تركي من فريق يشارك في الدوري الأوروبي لـ أفشة الدرجة الثانية - اجتماع المنصورة يرفض فكرة دوري المجموعة الواحدة منتخب الناشئين يختتم تدريباته قبل السفر إلي الجزائر نهى الصلح تقود سيدات وادي دجلة إلى دوري أبطال إفريقيا مران الإسماعيلي - جاهزية عبد الرحمن مجدي لمواجهة الأهلي
أخر الأخبار
في مباراة ما بعد كاسيميرو.. ريال مدريد يقضي على سيلتا فيجو بالمرتدات 6 دقيقة | الدوري الإسباني
المقاولون العرب: التحكيم أضاع علينا 11 نقطة هذا الموسم.. ونطالب بالمساواة 25 دقيقة | الكرة المصرية
فتح الله: نشعر بالحزن على النقاط المهدرة.. وهدفنا كان حصد بطولة الموسم الحالي 30 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل محمود جاد يكشف حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد معه 39 دقيقة | ميركاتو
تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا 41 دقيقة | المحترفون
وكيله: عرض تركي من فريق يشارك في الدوري الأوروبي لـ أفشة 50 دقيقة | الكرة المصرية
تمريرة حاسمة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام أنطاليا ساعة | المحترفون
ركلة جزاء وطرد بسبب مصطفى محمد لا يكفيان.. نانت يسقط أمام مارسيليا ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي 4 خبر في الجول - تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة