بسبب التلاعب في الأعمار.. موريتانيا تنسحب من بطولة غرب إفريقيا

قرر منتخب موريتانيا تحت 15 عاما الانسحاب من بطولة غرب إفريقيا للناشئين الجارية حاليا في ليبييريا.

وجاء ذلك بسبب الفوارق العمرية بين لاعبي موريتانيا وبين لاعبي منتخب سيراليون، الفريق الذي كبد موريتانيا خسارة ثقيلة بستة أهداف دون رد.

وقال الاتحاد الموريتاني في بيان رسمي إنه تلقى تحذيرات بشأن خرق بعض لاعبي المنافسين لقواعد البطولة.

وأوضح البيان "علمنا من عدة متابعين أن أعمار بعض الفرق المشاركة بعيدة للغاية عن الحد القانوني للمشاركة في هذه البطولة".

وبرر الاتحاد الموريتاني قراره بالحفاظ على سلامة اللاعبين من الإصابات المحتملة نتيجة اللعب ضد فئات عمرية أكبر بصورة غير قانونية.

ويشارك 9 منتخبات إفريقية في هذه البطولة بما فيهم موريتانيا، وهو المنتخب الوحيد الذي أعلن انسحابه حتى الآن اعتراضا على التلاعب في الأعمار.

وتداول العديد من المتابعين صور تظهر فارق جسماني واضح بين لاعبي سيراليون ولاعبي موريتانيا في هذه البطولة.

Sierra Leona le ganó 6-0 a Mauritania en un torneo africano Sub 15... 😅⚽ pic.twitter.com/huZKvFIDHK — Fodboldworld (@fodboldword) August 18, 2022

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