بسبب التلاعب في الأعمار.. موريتانيا تنسحب من بطولة غرب إفريقيا

السبت، 20 أغسطس 2022 - 14:05

كتب : FilGoal

منتخب موريتانيا أمم إفريقيا

قرر منتخب موريتانيا تحت 15 عاما الانسحاب من بطولة غرب إفريقيا للناشئين الجارية حاليا في ليبييريا.

وجاء ذلك بسبب الفوارق العمرية بين لاعبي موريتانيا وبين لاعبي منتخب سيراليون، الفريق الذي كبد موريتانيا خسارة ثقيلة بستة أهداف دون رد.

وقال الاتحاد الموريتاني في بيان رسمي إنه تلقى تحذيرات بشأن خرق بعض لاعبي المنافسين لقواعد البطولة.

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وأوضح البيان "علمنا من عدة متابعين أن أعمار بعض الفرق المشاركة بعيدة للغاية عن الحد القانوني للمشاركة في هذه البطولة".

وبرر الاتحاد الموريتاني قراره بالحفاظ على سلامة اللاعبين من الإصابات المحتملة نتيجة اللعب ضد فئات عمرية أكبر بصورة غير قانونية.

ويشارك 9 منتخبات إفريقية في هذه البطولة بما فيهم موريتانيا، وهو المنتخب الوحيد الذي أعلن انسحابه حتى الآن اعتراضا على التلاعب في الأعمار.

وتداول العديد من المتابعين صور تظهر فارق جسماني واضح بين لاعبي سيراليون ولاعبي موريتانيا في هذه البطولة.

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