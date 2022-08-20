كرة يد - الأهلي يعلن إصابة لاشين بقطع في الرباط الصليبي

السبت، 20 أغسطس 2022 - 00:42

كتب : FilGoal

محمد لاشين - الأهلي

تعرض محمد لاشين لاعب فريق الأهلي لكرة اليد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وقال ياسر لبيب رئيس الجهاز الفني لفريق اليد بالنادي الأهلي: "لاشين خضع لفحوصات مكثفة تبين منها إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي".

وأوضح في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأحمر "سيتم عمل الترتيبات اللازمة لإجراء الجراحة الخاصة به في أقرب وقت".

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وتابع "لاشين لاعب مميز وصاحب شخصية قوية ولديه القدرة على تجاوز الإصابة".

واختتم "منظومة كرة اليد بالنادي تسانده بشدة من أجل تخطي هذه المرحلة والعودة من جديد إلى الفريق".

وتعرض لاشين لهذه الإصابة خلال المباراة الودية التي خاضها الأهلي أمام أتلتيكو بلد الوليد على هامش معسكر الفريق في إسبانيا.

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