خبر في الجول - مطابق لمواصفات فيريرا.. الزمالك في مرحلة الرتوش الأخيرة لضم نداي

علم FilGoal.com أن نادي الزمالك يضع الرتوش الأخيرة في صفقة ضم السنغالي إبراهيما نداي جناح لوزيرن السويسري.

جاء ذلك في ظل ترحيب لوزيرن بفكرة بيع اللاعب، الذي يطابق المواصفات التي يبحث عنها جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك.

ويستهدف فيريرا دعم مركز الجناح بلاعب قادر على تسجيل الأهداف، وهو ما يوفره نداي الذي يجيد اللعب كمهاجم أيضا.

ووقع الاختيار على نداي من قائمة ضمت 10 أسماء من الأجانب، تم تقليصها لاحقا إلى 3 أسماء، وصولا إلى السنغالي في نهاية المطاف، خصوصا أنه يبلغ من العمر 24 عاما فقط وسبق له اللعب في الدوري المصري.

ووفقا لما علمه FilGoal.com فإن الزمالك بات قاب قوسين أو أدنى من حسم انتقال اللاعب، الذي سيوقع عقدا لمدة 3 سنوات.

ومن المنتظر أن يبدأ في الإعلان عن صفقاته عقب مباراة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء 23 أغسطس.

وإذا حقق الزمالك الفوز على الاتحاد في لقاء الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز سيحسم اللقب رسميا دون النظر لنتائج المنافسين.

ويسعى الزمالك لتعويض رحيل نجمه المغربي أشرف بنشرقي جناح الفريق السابق، الذي انتهى عقده قبل بضعة أيام وانتقل إلى الجزيرة الإماراتي.

ولعب نداي في صفوف وادي دجلة الذي تعاقد مع من جاراف السنغالي في صيف 2016، ثم أعاره إلى إرجوتيليس اليوناني في صيف 2017 لمدة موسم.

وفي صيف 2019 باع وادي دجلة اللاعب إلى لوزيرن السويسري.

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