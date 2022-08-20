دي مارزيو: وجهة غير متوقعة.. أومتيتي على أعتاب الدوري الإيطالي

بات ليتشي الإيطالي على بعد خطوة وحيدة من التعاقد مع صامويل أومتيتي مدافع برشلونة، بحسب ما ذكره جيانلوكا دي مارزيو صحفي سكاي سبورت إيطاليا.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن بانتاليو كورفينو المدي الرياضي لنادي ليتشي على تواصل مستمر مع إدارة برشلونة للعمل على ضم المدافع الفرنسي الدولي البالغ من العمر 28 عاما.

وارتبط اسم أومتيتي بالانتقال إلى الدوري الإيطالي عدة مرات، ولكن هذه المرة يبدو على وشك إتمام الخطوة، على سبيل الإعارة وفي فريق غير متوقع.

وأوضح دي مارزيو أن ليتشي يعمل بجدية على إنهاء هذه الصفقة في الأيام القليلة المقبلة.

وعانى المدافع الفرنسي من تخبطات متكررة في مسيرته بفعل الإصابات، بعد نجاحه الكبير الذي توج بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.

واجه أومتيتي منذ ذلك الوقت إصابة في الركبة ولكن رفض الخضوع لجراحة كي لا يبتعد عن كأس العالم.

وفي سبتمبر 2018، بعد التتويج المونديالي بشهرين، تفاقمت إصابة أومتيتي وغاب عن 28 مباراة في موسم 2018-2019، ثم 10 مباريات في موسم 2019-2020، ليخرج من حسابات برشلونة تدريجيا إلى أن خرج منها نهائيا.

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