التشكيل - بيريسيتش أساسي مع توتنام.. وصفقة الخميس في صفوف ولفرهامبتون

أعلن أنطونيو كونتي مدرب توتنام هوتسبر عن تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل السبرز مشاركة صفقة الصيف إيفان بيريسيتش بصفة أساسية للمرة الأولى، بعد معاناته من مشاكل بدنية في البداية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: دافينسون سانشيز - إريك داير - بن ديفيز

خط الوسط: إيمرسون رويال - بيير إميل هويبير - رودريجو بينتانكور - إيفان بيريسيتش

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - هاري كين

وشهد تشكيل ولفرهامبتون مشاركة الصفقة التي تم الإعلان عنها قبل يومين، وهو لاعب الوسط ماثيوس نونيز الوافد من سبورتينج لشبونة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: خوسيه سا

خط الدفاع: جوني - ناثان كولينز - ماكسميليان كيلمان - ريان أيت نوري

خط الوسط: روبن نيفيز - ماثيوس نونيز - جواو موتينيو

خط الهجوم: جونسالو جيديش - دانييل بودينس - بيدرو نيتو

ويحتل توتنام المركز الرابع برصيد 4 نقاط، فيما يملك ولفرهامبتون نقطة وحيدة في المركز الرابع عشر.

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