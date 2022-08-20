ماركا: لن يواجه سوسيداد.. تسجيل كوندي يتأجل بسبب أوباميانج

لا يزال جول كوندي مدافع برشلونة مضطرا للانتظار لمدة أسبوع آخر، حيث لن يتمكن من الحصول على بدايته مع فريقه الجديد في المباراة المقبلة أمام ريال سوسيداد في الأسبوع الثاني للدوري الإسباني.

جول كوندي النادي : برشلونة برشلونة

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ماركا، حيث ينتظر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الأخبار من ماتيو أليماني المدير الرياضي، بشأن عمليتي بيع بيير إيميريك أوباميانج وممفيس ديباي ثنائي الهجوم.

وسيسمح رحيل الثنائي بتسجيل كوندي أخيرا ضمن قائمة الفريق.

ويتفاوض برشلونة مع تشيلسي حاليا لبيع أوباميانج، حيث أوضحت الصحيفة أن برشلونة يريد 30 مليون يورو، بينما يعرض تشيلسي 20 مليون فقط، دون أن يتقدم بعرض رسمي حتى الآن.

وذكرت تقارير أن ماركوس ألونسو ظهير تشيلسي الذي يريد برشلونة ضمه سيكون ضمن صفقة أوباميانج.

وتمكن برشلونة مؤخرا من تسجيل 4 من صفقاته الخمس الجديدة قبل انطلاق الموسم.

اللاعبون المسجلون هم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الوافد من بايرن ميونيخ، والجناح البرازيلي رافينيا القادم من ليدز يونايتد، ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي المنضم من ميلان، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن الوافد من تشيلسي.

ويتبقى فقط كوندي القادم من إشبيلية، وهو صفقة برشلونة الوحيدة التي لم يتم تسجيلها حتى الآن.

وفعل برشلونة 4 رافعات اقتصادية حتى الآن، آخرها بيع 24.5% من استوديوهات النادي إلى شركة "أورفيوس ميديا".

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