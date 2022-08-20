مواعيد مباريات السبت 20-8-2022 - كبار لندن وريال مدريد.. ومباراة واحدة في الدوري المصري

السبت، 20 أغسطس 2022 - 10:32

كتب : FilGoal

ديفيد ألابا - ريال مدريد

تبدأ اليوم الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تستمر فعاليات الجولة الثانية من الدوري الإسباني ومثيلتها بالدوري الإيطالي أيضا.

بينما تختتم فعاليات الجولة الـ 31 في الدوري المصري بمباراة أخيرة.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

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الدوري المصري

الاتحاد السكندري × البنك الأهلي - 6:30 مساء - أون تايم سبورتس 1

الدوري الإنجليزي

توتنام هوتسبر × ولفرهامبتون - 1:30 ظهرا - بي إن سبورتس 1 بريميوم

كريستال بالاس × أستون فيلا - 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1 بريميوم

إيفرتون × نوتنجهام فورست - 4:00 مساء - بي إن سبورتس 2 بريميوم

فولام × برينتفورد - 4:00 مساء - بي إن سبورتس 3 بريميوم

ليستر سيتي × ساوثامبتون - 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1 إكسترا

بورنموث × أرسنال - 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1 بريميوم

الدوري الإسباني

أوساسونا × قادش - 5:30 مساء - بي إن سبورتس 1

ريال مايوركا × ريال بيتيس - 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1

سيلتا فيجو × ريال مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1

الدوري الإيطالي

تورينو × لاتسيو - 6:30 مساء - تطبيق Starzplay - أبو ظبي بريميوم 1

أودينيزي × ساليرنيتانا - 6:30 مساء - تطبيق Starzplay - أبو ظبي بريميوم 2

إنتر ميلان × سبيتزيا - 8:45 مساء - تطبيق Starzplay - أبو ظبي بريميوم 1

ساسولو × ليتشي - 8:45 مساء - تطبيق Starzplay - أبو ظبي بريميوم 2

الدوري الفرنسي

موناكو × لانس - 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2

مارسيليا × نانت - 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند × فيردر بريمن - 3:30 مساء

باير ليفركوزن × هوفنهايم - 3:30 مساء

شتوتجارت × فرايبورج - 3:30 مساء

أوجسبورج × ماينتس - 3:30 مساء

فولفسبورج × شالكه - 3:30 مساء

يونيون برلين × لايبزج - 6:30 مساء

الدوري التركي

أنطاليا سبور × طرابزون سبور - 8:45 مساء

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مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات السبت 20-8-2022
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