الكومي يوفر حافلات لجماهير الإسماعيلي.. واختبار طبي لـ عبد الرحمن مجدي قبل لقاء الأهلي

يخضع ثنائي الإسماعيلي، باهر المحمدي لأشعة وعبد الرحمن مجدي للفحص الطبي قبل لقاء الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 18 من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي للقاء الإسماعيلي على استاد برج العرب يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً.

وتعرض باهر المحمدي للإصابة في العضلة الضامة حسب التشخيص المبدئي في مباراة المصري الأخيرة، ومن المقرر أن تحدد الأشعة مدة غياب اللاعب وطبيعة البرنامج العلاجي.

ويغيب باهر عن لقاء الأهلي بسبب تراكم البطاقات بعد حصوله على بطاقة صفراء ضد المصري في المباراة التي انتهت بالخسارة 4-1.

يخضع عبد الرحمن مجدي لاختبار طبي السبت لتحديد مدي إمكانية لحاقه بمباراة الأهلي، بعدما غاب عن المران لشعوره بشد خفيف في العضلة الضامة غاب على إثره عن مباراة المصري.

وحرص يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي، على تخصيص حافلات من نفقته الخاصة للجماهير لحضور مواجهة الأهلي.

كما اجتمع الكومي مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق

وطالب رئيس الإسماعيلي من لاعبيه بضرورة نسيان مباراة الفريق الأخيرة والتركيز على إسعاد جماهيرهم باستعادة النتائج الإيجابية خلال المباريات المتبقية من عمر المسابقة المحلية.

وتابع المران كاملا بالإضافة إلى تناول وجبة العشاء مع الفريق، لمنح لاعبيه الثقة الكاملة بجانب الشد من أزرهم قبل المواجهة المرتقبة.

ودخل الإسماعيلي معسكرا مغلقا مساء الأربعاء الماضي بالإسكندرية ويستمر حتي الأحد المقبل نظرا لأداء مباراتي المصري والأهلي، وسيشهد اللقاء الأخير غياب باهر المحمدي ومحمد هاشم للإيقاف.

وتراجع الإسماعيلي بفارق الأهداف عن المصري بعدما تساويا في النقاط.

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