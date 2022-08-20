الكومي يوفر حافلات لجماهير الإسماعيلي.. واختبار طبي لـ عبد الرحمن مجدي قبل لقاء الأهلي

السبت، 20 أغسطس 2022 - 00:42

كتب : بسام أبو بكر

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

يخضع ثنائي الإسماعيلي، باهر المحمدي لأشعة وعبد الرحمن مجدي للفحص الطبي قبل لقاء الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 18 من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي للقاء الإسماعيلي على استاد برج العرب يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً.

وتعرض باهر المحمدي للإصابة في العضلة الضامة حسب التشخيص المبدئي في مباراة المصري الأخيرة، ومن المقرر أن تحدد الأشعة مدة غياب اللاعب وطبيعة البرنامج العلاجي.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - تاو خارج مباراة الإسماعيلي ومهدد بالغياب لنهاية الموسم إلياس الجلاصي: أشعر بالراحة في المصري.. وأعتذر لـ الإسماعيلي وجماهيره الفوز الأكبر للأخضر منذ 69 عاما.. المصري يقسو على الإسماعيلي برباعية في دربي القنال وائل رياض يتابع مباراة المصري والإسماعيلي من استاد برج العرب

ويغيب باهر عن لقاء الأهلي بسبب تراكم البطاقات بعد حصوله على بطاقة صفراء ضد المصري في المباراة التي انتهت بالخسارة 4-1.

يخضع عبد الرحمن مجدي لاختبار طبي السبت لتحديد مدي إمكانية لحاقه بمباراة الأهلي، بعدما غاب عن المران لشعوره بشد خفيف في العضلة الضامة غاب على إثره عن مباراة المصري.

وحرص يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي، على تخصيص حافلات من نفقته الخاصة للجماهير لحضور مواجهة الأهلي.

كما اجتمع الكومي مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق

وطالب رئيس الإسماعيلي من لاعبيه بضرورة نسيان مباراة الفريق الأخيرة والتركيز على إسعاد جماهيرهم باستعادة النتائج الإيجابية خلال المباريات المتبقية من عمر المسابقة المحلية.

وتابع المران كاملا بالإضافة إلى تناول وجبة العشاء مع الفريق، لمنح لاعبيه الثقة الكاملة بجانب الشد من أزرهم قبل المواجهة المرتقبة.

ودخل الإسماعيلي معسكرا مغلقا مساء الأربعاء الماضي بالإسكندرية ويستمر حتي الأحد المقبل نظرا لأداء مباراتي المصري والأهلي، وسيشهد اللقاء الأخير غياب باهر المحمدي ومحمد هاشم للإيقاف.

وتراجع الإسماعيلي بفارق الأهداف عن المصري بعدما تساويا في النقاط.

طالع أيضا:

خاص - موعد حسم أزمة أنس أسامة

خاص - سبب احتساب هدف "المثير للجدل" في الدوري

"بيراميدز الأحق بلقب الدوري"

خاص - لاعب الأهلي يغيب عن لقاء الإسماعيلي

هدف أول لطارق حامد في السعودية

الدوري المصري الإسماعيلي يحيى الكومي الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول - مطابق لمواصفات فيريرا.. الزمالك في مرحلة الرتوش الأخيرة لضم نداي رئيس سموحة لـ في الجول: التقييم في نهاية الموسم وليس بالقطعة تاكيس جونياس: بيراميدز الأحق بلقب الدوري مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب صحة احتساب هدف أمير عابد أمام المقاصة عبد الله السعيد: هدفنا حصد جميع النقاط المتاحة وعلينا التعلم من الأخطاء بيراميدز يتمسك بالمركز الثاني ويكبد سموحة خسارته الأكبر في الدوري نونو ألميدا: نستحق نتيجة أفضل أمام الزمالك وافتقدنا اللمسة الأخيرة أمير مرتضى: كل شيء تغير وجمهور الزمالك الثابت الوحيد.. ونريد حسم الدوري أمام الاتحاد
أخر الأخبار
الكومي يوفر حافلات لجماهير الإسماعيلي.. واختبار طبي لـ عبد الرحمن مجدي قبل لقاء الأهلي 34 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - الأهلي يعلن إصابة لاشين بقطع في الرباط الصليبي 34 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول - مطابق لمواصفات فيريرا.. الزمالك في مرحلة الرتوش الأخيرة لضم نداي 43 دقيقة | ميركاتو
رئيس سموحة لـ في الجول: التقييم في نهاية الموسم وليس بالقطعة ساعة | الكرة المصرية
تاكيس جونياس: بيراميدز الأحق بلقب الدوري ساعة | الكرة المصرية
مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب صحة احتساب هدف أمير عابد أمام المقاصة ساعة | الكرة المصرية
عبد الله السعيد: هدفنا حصد جميع النقاط المتاحة وعلينا التعلم من الأخطاء ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يتمسك بالمركز الثاني ويكبد سموحة خسارته الأكبر في الدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 4 وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي