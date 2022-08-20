رئيس سموحة لـ في الجول: التقييم في نهاية الموسم وليس بالقطعة

السبت، 20 أغسطس 2022 - 00:04

كتب : هاني العوضي

سموحة - الصور من حساب سموحة

أوضح وليد عرفات رئيس نادي سموحة أن تقييم المدير الفني واللاعبين سيكون في نهاية الموسم بعد الخسارة الثقيلة ضد بيراميدز.

وتعرض سموحة لأكبر خسارة في تاريخه بالدوري بالسقوط بنتيجة 5-1 أمام بيراميدز في الجولة 31 من الدوري.

وقال وليد عرفات لـ FilGoal.com: "الهزيمة ثقيلة، ونحن ضد سياسة التغيير وسط الموسم".

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وأضاف "الفريق في وضع مستقر بجدول الدوري، لا ننافس أو مهددين بالهبوط".

وأكمل "التقييم في نهاية الموسم وليس بالقطعة".

وأتم "عبد الحميد بسيوني مستمر في منصب المدير الفني وكلنا ثقة في الجهاز الفني واللاعبين".

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سجل أهداف بيراميدز: وليد الكرتي وعبد الله السعيد (2) وفخري لاكاي (2) وسجل هدف سموحة الوحيد: مروان حمدي.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الأهلي الذي لديه مباراة أقل في الدوري.

بينما توقف رصيد سموحة عند 42 نقطة في المركز السادس ودون فوز في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي.

وأصبحت تلك ثاني أكبر انتصار لبيراميدز على سموحة بعد نتيجة 4-0 في فبراير 2019.

كما تعد تلك أكبر خسارة لسموحة في الدوري بتاريخه، إذ كانت نتيجة 4-0 قبل ذلك هي الأكبر.

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