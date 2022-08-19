عبد الله السعيد: هدفنا حصد جميع النقاط المتاحة وعلينا التعلم من الأخطاء

شدد عبد الله السعيد قائد بيراميدز على أن فريقه لديه هدفا واضحا خلال المباريات المتبقة من مسابقة الدوري.

وواصل بيراميدز تمسكه بالمركز الثاني وصراع لقب الدوري بفوز كاسح على سموحة بنتيجة 5-1 في الجولة 31 من الدوري المصري والتي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

وقال السعيد في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لناديه: "سعيد للغاية بالفوز الكبير على سموحة.الانتصار كان هاما للغاية من أجل مواصلة المسيرة حتى النهاية وحصد جميع النقاط المتاحة".

وشدد "جميع اللاعبين لديهم هدف واضح وهو حصد جميع النقاط المتاحة وعدم خسارة أي نقطة. التوفيق غاب عن الفريق في بعض المواجهات خلال المرحلة الماضية الفوز فيها كان يعني مكان أفضل في جدول الدوري".

واستطرد "لكن يجب البناء على الموسم الحالي والاستمرار في العطاء والانتصارات مستقبلا. هناك ٣ مباريات أخرى في الدوري يجب الفوز بها وعلينا التعلم من الأخطاء التي حدثت في عدة مباريات هذا الموسم".

,سجل أهداف بيراميدز: وليد الكرتي وعبد الله السعيد (2) وفخري لاكاي (2) وسجل هدف سموحة الوحيد: مروان حمدي.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الأهلي الذي لديه مباراة أقل في الدوري.

بينما توقف رصيد سموحة عند 42 نقطة في المركز السادس ودون فوز في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي.

وأصبحت تلك ثاني أكبر انتصار لبيراميدز على سموحة بعد نتيجة 4-0 في فبراير 2019.

كما تعد تلك أكبر خسارة لسموحة في الدوري بتاريخه، إذ كانت نتيجة 4-0 قبل ذلك هي الأكبر.

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