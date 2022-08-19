بيراميدز يتمسك بالمركز الثاني ويكبد سموحة خسارته الأكبر في الدوري

واصل بيراميدز تمسكه بالمركز الثاني وصراع لقب الدوري بفوز كاسح على سموحة بنتيجة 5-1 في الجولة 31 من الدوري المصري والتي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

سجل أهداف بيراميدز: وليد الكرتي وعبد الله السعيد (2) وفخري لاكاي (2) وسجل هدف سموحة الوحيد: مروان حمدي.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الأهلي الذي لديه مباراة أقل في الدوري.

بينما توقف رصيد سموحة عند 42 نقطة في المركز السادس ودون فوز في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي.

وأصبحت تلك ثاني أكبر انتصار لبيراميدز على سموحة بعد نتيجة 4-0 في فبراير 2019.

كما تعد تلك أكبر خسارة لسموحة في الدوري بتاريخه، إذ كانت نتيجة 4-0 قبل ذلك هي الأكبر.

التشكيل

قاد الجنوب إفريقي فخري لاكاي هجوم بيراميدز، وعاد أيضا عبد الله السعيد عقب نهاية إيقافه.

فيما بدأ مروان حمدي وعبد الكبير الوادي في هجوم سموحة.

وغاب عن قائمة بيراميدز كل من رمضان صبحي وإريك تراوري وأسامة جلال وشريف إكرامي بسبب الإصابة.

وصف المباراة

لم يحتج بيراميدز كثيرا للدخول أجواء المباراة، الدقيقة الثالثة عرفت هدف بيراميدز الأول عن طريق المغربي وليد الكرتي الذي سدد كرة أرضية قوية سكنت شباك المهدي سليمان بعد عرضية أرضية من محمد حمدي.

هدف هو الخامس للمغربي في الدوري الموسم الجاري، والأول في الدوري منذ الجولة 12 ضد المقاولون العرب.

رد سموحة جاء سريعا، بينية من أحمد رمضان بيكهام انفرد على إثرها مروان حمدي وسدد الكرة من بين أقدام الحارس أحمد الشناوي لتسكن الشباك في الدقيقة 13.

ووصل مروان للهدف الثاني عشر له في الدوري في المركز الثالث لترتيب الهدافين بعد أحمد السيد "زيزو" وجون إيبوكا.

وفي الدقيقة 32 انفرد فخري لاكاي بشكل تام بالمرمى على حدود منطقة الــ 6 ياردات جهة اليمين وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

انقلبت الأوضاع مع بداية الشوط الثاني، فسجل عبد الله السعيد هدفا بتسديدة أرضية قوية على يسار الهاني سليمان في الدقيقة 52 بعد تمريرة من فخر الدين بن يوسف.

أجرى كلا الفريقين تغييرات من أجل تغيير النتيجة، لكن عبد الله السعيد سجل ثاني أهدافه في اللقاء والثالث لبيراميدز بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتحرك لها الهاني سليمان في الدقيقة 73.

هدف يحمل الرقم 121 في الدوري لعبد الله السعيد ليصبح على بُعد هدف وحيد من معادلة مصطفى رياض أسطورة الترسانة السابق في المركز الرابع بترتيب هدافي الدوري.

واحتسب حمادة القلاوي حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 80 عقب العودة لتقنية الفيديو بعد عرقلة إسلام عيسى داخل منطقة الجزاء.

واعترض أحمد حكم مدافع سموحة على قرار الحكم ليشهر القلاوي في وجهه بطاقتين صفراوين متتاليين ويستكمل سموحة اللقاء بـ 10 لاعبين.

وانبرى فخري لاكاي للركلة وسددها بنجاح في الشباك معلنا الهدف الرابع لبيراميدز في الدقيقة 81.

وكاد إسلام عيسى أن يسجل الهدف الخامس في الدقيقة 83 لكن تسديدته ارتدت من القائم الأيمن.

وانتهت المباراة بالهدف الخامس لبيراميدز بعدما حول فاخري لاكاي الكرة في شباك سموحة بعد عرضية أرضية من البديل محمد صادق.

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