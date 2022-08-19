ذا أثليتك: محاولة جديدة من تشيلسي لضم أوباميانج

يتمسك تشيلسي بالحصول على خدمات الجابوني بيير إيمريك أوباميانج خلال هذا الصيف بحسب صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية.

وبات وضع أوباميانج غير مستقر بعد وصول روبرت ليفاندوفسكي إلى الفريق هذا الصيف قادما من صفوف بايرن ميونيخ.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي قدم عرضا لـ برشلونة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى ماركوس ألونسو من أجل ضم المهاجم الجابوني.

وأضاف التقرير أن تشيلسي لا ينوي دفع 30 مليون يورو كما طلب برشلونة ولكنه قدم العرض السابق ذكره في انتظار رد النادي الإسباني.

وأشار إلى أن توماس توخيل مدرب تشيلسي يعتبر أوباميانج، الذي سبق له أن تولى تدريبه في بوروسيا دورتموند حل مثالي على المدى القصير في خط الهجوم بعد رحيل روميلو لوكاكو معارًا لإنتر ميلان وتيمو فيرنر لصفوف لايبزج.

وشددت الصحيفة على أن قائد أرسنال السابق منفتح على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ويقترب من الاتفاق على شروطه الشخصية مع تشيلسي.

صاحب الـ33 عاما انضم لصفوف برشلونة في يناير 2021 في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع أرسنال.

ويملك أوباميانج خبرة اللعب في الدوري الإنجليزي بعدما شارك مع أرسنال في 163 مباراة وسجل 92 هدفا وصنع 21 آخرين منذ انتقاله للنادي اللندني في صيف 2018.

ومع برشلونة لعب المهاجم الجابوني لعب 24 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع آخر في جميع المسابقات.

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