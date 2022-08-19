نونو ألميدا: نستحق نتيجة أفضل أمام الزمالك وافتقدنا اللمسة الأخيرة

كشف البرتغالي نونو ألميدا مدرب فاركو عن أسباب الخسارة من الزمالك رغم السيطرة على المباراة وفقا لوجهة نظره.

وتغلب الزمالك على مضيفه فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

وقال ألميدا في مؤتمر صحفي: "سعيد جدا بمواجهة مدرب تاريخي مثل فيريرا وفريق كبير بحجم نادي الزمالك".

وأضاف " حاولنا تقديم افضل أداء وتحكمنا في مجريات اللقاء وهذه المباريات إذا سنحت لك فرصه لابد أن تسجلها".

وواصل "سنحت لنا أكثر من فرصة مؤكدة للتسجيل. سيطرنا على مجريات اللقاء منذ البداية وللأسف افتقدنا اللسمة الأخيرة وفي النهاية فاز الزمالك بهدف. كنا نستحق نتيجة أفضل".

وأوضح "نعلم أن الزمالك يمتلك أكثر من لاعب خطير في خط الهجوم مثل زيزو وإمام عاشور وشيكابالا وهدفنا كان تضييق المساحات أمام هؤلاء اللاعبين المميزين".

ورفع الأبيض رصيده إلى 75 نقطة من 31 مباراة في صدارة الترتيب، بفارق 10 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي سيلعب الليلة أمام سموحة، وبفارق 12 نقطة عن الأهلي الثالث الذي لعب مباراة أقل.

فيما تجمد رصيد فاركو عند 40 نقطة في المركز الثامن.

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