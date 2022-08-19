فوز شوقي غريب الأول.. المقاولون العرب يفوز على مصر للمقاصة بثلاثية ويشعل صراع الهبوط

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

المقاولون العرب والمقاصة

حقق نادي المقاولون العرب الفوز الأول في مسابقة الدوري المصري منذ تولي شوقي غريب مهمة المدير الفني.

وفاز المقاولون العرب على مصر المقاصة بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 31 من الدوري المصري.

وسجل جون أوكلي وأمير عابد (هدفين) أهداف المباراة التي لُعبت على استاد الكلية الحربية.

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المقاولون العرب حقق الفوز الأول بعد 5 مباريات بدون فوز.

فيما استمر غياب مصر للمقاصة عن تحقيق الفوز للمباراة رقم 12 على التوالي في الدوري.

أمير عابد مدافع المقاولون العرب سجل الثنائية الأولى والهدف الثالث بشكل عام في مسيرته بمسابقة الدوري.

أحداث المباراة

بحث المقاولون العرب عن تسجيل هدف مبكر منذ بداية المباراة وكثف محاولاته عن طريق لويس إدوارد وجون أوكلي.

وسجل أوكلي هدف بعد متابعة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

وعاد أوكلي ليسجل في شباك المقاصة لكن الحكم أقر بصحة الهدف في هذه المرة إذ حول عرضية عماد فتحي من ضربة ركنية إلى هدف في الدقيقة 30.

وواصل المقاولون العرب الضغط على مرمى مصر للمقاصة لينجح أميرعابد في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 40.

وحرمت العارضة نادي المقاولون من تسجيل الهدف الثالث بعد تسديدة قوية من محمود عبد العزيز في الدقيقة 55.

وعاد أمير عابد لتسجيل الهدف الثالث للمقاولون والثاني الشخصي في المباراة بتسديدة قوية على الطائر في الدقيقة 66.

وأهدر باسم علي فرصة تسجيل الهدف الرابع بعد إنفراد تام بأحمد طارق سليمان حارس مرمى مصر للمقاصة.

وأشعل المقاولون العرب صراع الهبوط بعدما ارتقى إلى المركز 15 برصيد 29 نقطة متساويا مع الجونة في المركز 16 وإيسترن كومباني في المركز 17.

فيما توقف رصيد مصر للمقاصة عند 15 نقطة في المركز 18 الأخير وهبط بشكل رسمي منذ الجولة الماضية.

وتهبط 3 فرق أصحاب المراكز 16 و17 و18 إلى دوري الدرجة الثانية.

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