موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندري.. القنوات الناقلة والمعلق
الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 20:27
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ 32 للدوري المصري.
وكان الزمالك قد تغلب على فاركو في المباراة الماضية بهدف دون رد.
ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 75 نقطة من 31 مباراة.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الثلاثاء 23 أغسطس.
وينطلق اللقاء في الثامنة مساء.
ويذاع اللقاء على قناة أون تايم سبورتس 1.
وتقام المباراة على استاد القاهرة.
ويعلق على المباراة بلال علام.
وكان الزمالك قد واجه الاتحاد السكندري في الدور الأول للدوري.
وفاز الزمالك بهدفين دون رد سجلهما أحمد سيد "زيزو" ومحمد عبد الغني.
طالع أيضا:
الأهلي يتقدم ببلاغ ضد مرتضى منصور
نرشح لكم
بيراميدز يتمسك بالمركز الثاني ويكبد سموحة خسارته الأكبر في الدوري نونو ألميدا: نستحق نتيجة أفضل أمام الزمالك وافتقدنا اللمسة الأخيرة أمير مرتضى: كل شيء تغير وجمهور الزمالك الثابت الوحيد.. ونريد حسم الدوري أمام الاتحاد خبر في الجول - تاو خارج مباراة الإسماعيلي ومهدد بالغياب لنهاية الموسم مؤتمر فيريرا: هذا مصدر قوة الزمالك.. ونحتاج مساعدة اتحاد الكرة انتهت الدوري المصري - بيراميدز (5) (1) سموحة فوز شوقي غريب الأول.. المقاولون العرب يفوز على مصر للمقاصة بثلاثية ويشعل صراع الهبوط على بعد خطوة.. الزمالك يقترب من الدوري بالفوز على فاركو