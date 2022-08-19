موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندري.. القنوات الناقلة والمعلق

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك أمام فاركو

يستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ 32 للدوري المصري.

وكان الزمالك قد تغلب على فاركو في المباراة الماضية بهدف دون رد.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 75 نقطة من 31 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 23 أغسطس.

وينطلق اللقاء في الثامنة مساء.

ويذاع اللقاء على قناة أون تايم سبورتس 1.

وتقام المباراة على استاد القاهرة.

ويعلق على المباراة بلال علام.

وكان الزمالك قد واجه الاتحاد السكندري في الدور الأول للدوري.

وفاز الزمالك بهدفين دون رد سجلهما أحمد سيد "زيزو" ومحمد عبد الغني.

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