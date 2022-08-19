التشكيل - عودة السعيد وفخري يقود هجوم بيراميدز.. ومروان وعبد الكبير أساسيان لـ سموحة

يقود الجنوب إفريقي فخري لاكاي هجوم بيراميدز في مواجهة سموحة في إطار الجولة 31 من الدوري المصري، وعاد أيضا عبد الله السعيد عقب نهاية إيقافه.

فيما يبدأ مروان حمدي وعبد الكبير الوادي في هجوم سموحة في المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي.

ويغيب عن قائمة بيراميدز كل من رمضان صبحي وإريك تراوري وأسامة جلال وشريف إكرامي بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: إبراهيم توريه - وليد الكرتي

أمامهما: إسلام عيسى - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - عمر جابر - محمد صادق - نبيل دونجا - حسين السيد - محمود صابر - هشام محمد - عبد الله مجدي - دودو الجباس

وجاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد نادي– رجب نبيل – أحمد حكم – خالد عبد الفتاح

الوسط: أحمد جمال – أحمد رمضان بيكهام – مصطفى الخواجة

الهجوم: شريف رضا – مروان حمدي – عبد الكبير الوادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عمر صلاح – بهاء مجدي – أحمد حمص – محمد سعيد – حسين فيصل – إليا سيلا – محمد عبد العاطي – إسماعيل أشرف – عمار شرف الدين

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 63 نقطة من 30 مباراة، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 42 نقطة.

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