الصفقة الثامنة.. ندومبيلي إلى نابولي

أعلن نادي نابولي الإيطالي ضم الفرنسي تانجي ندومبيلي قادما من صفوف توتنام الإنجليزي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ويمتلك متوسط الميدان الفرنسي فرصة الانضمام للبارتينوبي بشكل نهائي بعد نهاية الموسم المقبل.

وانضم الفرنسي إلى الديوك اللندنية في يوليو 2019 وخاض 91 مباراة سجل خلالها 10 أهداف.

وأعير الموسم المنقضي إلى أولمبيك ليون الفرنسي وخاض 15 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

وسيرتدي الفرنسي البالغ (25 عاما) القميص رقم 91 مع البارتينوبي.

👕 Tanguy has picked his shirt number 👇 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/yeOdD3kONH — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) August 19, 2022

الفرنسي خاض 7 مباريات بقميص منتخب فرنسا.

ويستعد نابولي أيضا لحسم صفقة جديدة وهو الإيطالي جياكومو راسبادوري قادما من ساسولو.

وبات ندومبيلي ثامن صفقة صيفية لـ نابولي بعد المدافع الكوري كيم مين جاي القادم من فناربخشة، والكاميروني أندري زامبو أنجيسا المنتقل نهائيًا من فولام، وظهير أوروجواي ماتياس أوليفرا القادم من خيتافي، والجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسكيليا المنضم من دينامو باتومي، والمدافع النرويجي ليو أوستيجارد القادم من برايتون، والحارس سالفاتوري سيريجو المنضم من جنوى وجيوفاني سيميوني القادم من هيلاس فيرونا نهائيا.

وبدأ نابولي الدوري الإيطالي هذا الموسم بفوز عريض على فيرونا نفسه بخماسية مقابل هدفين، تصدر بها ترتيب المسابقة مبكرا.

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