التشكيل – لويس إدوارد يقود المقاولون العرب.. وأحمد طارق سليمان أساسي مع مصر للمقاصة

يقود لويس إدوارد تشكيل المقاولون العرب الأساسي للمباراة الثانية على التوالي بعدما ثلاث مباريات للإصابة.

ويستضيف مصر للمقاصة منافسه المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري، في لقاء هام لذئاب الجبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة بينما هبط مصر للمقاصة للدرجة الثانية بعدما احتل المركز الثامن عشر الأخير برصيد 15 نقطة.

وجاء تشكيل المقاولون العرب في ثالث مباراة تحت قيادة شوقي غريب كالآتي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد - محمد سمير – فاروقا نور الدين – محمد هاني

الوسط: أحمد داودا – محمود عبد العزيز – كريم مصطفى - لويس إدوارد

الهجوم: ممادو نياص – جون أوكلي.

بينما جاء تشكيل مصر للمقاصة كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد طارق سليمان

الدفاع: عبد الرحمن زين - أحمد عيد – خالد صلاح – علي فتحي

الوسط: علي المصري - محمد محسن – محمود عادل

الهجوم: إسلام زيادة – محمود فهمي - محمد أمو.

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