تشكيل فاركو - شكري نجيب يقود الهجوم السكندري لمواجهة الزمالك

أعلن نونو ألميدا مدرب فاركو تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكري - رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - جيفرسون إينكادا

خط الوسط: كينجسلي سوكاري - محمود حمادة - أحمد محمد "البحراوي"

خط الهجوم: شكري نجيب - أحمد شريف

البدلاء: محمد سعيد "شيكا" - جابر كامل - بلال جمال - على بهيج - رزقي حمرون - أحمد عوض - مروان مجدي - محمود جهاد - محمود عماد

وتقام المباراة على استاد الإسكندرية، وتنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم -الجمعة- 19 أغسطس.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 72 نقطة من 30 مباراة.

ويبعد الزمالك بـ 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 40 نقطة من 30 مباراة.

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