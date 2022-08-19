تشكيل الزمالك - عودة الونش.. زيزو والجزيري يقودان هجوم الأبيض أمام فاركو

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل عودة مدافع الفريق محمود حمدي الونش بعد غيابه عن المباراة السابقة أمام الإسماعيلي في كأس مصر بسبب إصابة عضلية.

وجاء تشكيل الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد

خط الوسط: سيد عبد الله "نيمار" - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد فتوح

خط الهحوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه

مقاعد البدلاء: محمد نديم - محمود علاء - محمد عبد الشافي - حازم إمام - يوسف إبراهيم "أوباما" - أيمن حفني - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف جعفر - عمر السعيد

ويغيب حمزة المثلوثي ظهير الأبيض عن قائمة المباراة بسبب الإيقاف للإنذار الثالث.

وتقام المباراة على استاد الإسكندرية، وتنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم -الجمعة- 19 أغسطس.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 72 نقطة من 30 مباراة.

ويبعد الزمالك بـ 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 40 نقطة من 30 مباراة.

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