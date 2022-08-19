فشل انتقال ألكاسير لـ الشارقة.. وفسخ التعاقد مع فياريال

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 15:46

كتب : FilGoal

باكو ألكاسير

تعثر انتقال المهاجم الإسباني باكو ألكاسير إلى الشارقة الإماراتي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان قد أعلن الشارقة ضم ألكاسير قادما من فياريال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ونشر الموقع الرسمي لـ فياريال اليوم -الجمعة- بيانا يوضح فيه فسخ تعاقده مع اللاعب متمنيا له التوفيق، حيث جاء كالآتي:

"توصل فياريال وباكو ألكاسير إلى اتفاق لإنهاء التعاقد،ويشكره النادي على تفانيه طوال المواسم الثلاثة الماضية ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الرياضية".

وانضم ألكاسير إلى فياريال في صيف 2020 قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 23 مليون يورو.

وخاض ألكاسير 76 مباراة مع فياريال، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 12.

وساهم ألكاسير في تتويج فياريال بالدوري الأوروبي 2021، والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

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