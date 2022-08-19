خطوة قبل الرحيل؟ ثنائي ريال مدريد خارج قائمة مباراة سيلتا فيجو

غاب الثنائي كاسيميرو وألفارو أودريوزولا عن قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة الثانية من الدوري.

كاسيميرو النادي : مانشستر يونايتد ريال مدريد

وحقق ريال مدريد الفوز في مباراته الأولى على الصاعد حديثا ألميريا بهدفين مقابل هدف واحد.

وعاد داني كارفخال للقائمة، بينما لن يتواجد أيضا الثنائي توني كروس ورودريجو جوس.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - لويس لوبيز

خط الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - ديفيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - ماريانو دياز.

أسباب غياب كاسيميرو

قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سيلتا فيجو: "لقد تحدثت معه، يريد تجربة تحد جديد والنادي يتفهم ذلك".

وأضاف " يجب أن نحترم هذه الرغبة. هناك مفاوضات ولكن الأمر لم يتم بعد. إنه لا يزال لاعبنا ولكن إرادته هي الرحيل".

وواصل "هل حاولت إقناعه؟ "لا ، لقد استمعت فقط. لقد ساعدنا كثيرا. استمعت إلى رغبتهـ إذا سارت الأمور على ما يرام وكان هناك اتفاق فإننا نتمنى له الأفضل وننظر إلى ما لدينا".

وتابع "من الصعب التحدث، لكننا لا نعرف ماذا سيحدث. إذا لم يبق فإن الشكر كبير له".

صحيفة "ماركا" الإسبانية أوضحت أن كاسيميرو سيخضع للفحص الطبي اليوم الجمعة بعد الحصول على إذن من ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن الاتفاق بين الناديين لا يزال أقرب إلى 70 مليون يورو من 60 مليون يورو.

وذكر سيرخيو سانتوس صحفي منصة Relevo الإسبانية أن اجتماعًا دار بين كاسيميرو وفلورنتينو بيريز رئيس النادي في المدينة الرياضية "فالديبيباس".

وأوضح بيريز لـ كاسيميرو أن ريال مدريد ليس في حاجة للبيع، لكنه في الوقت ذاته ترك الاختيار لـ كاسيميرو ليقرر مصيره.

ويميل كاسيميرو، وفقًا للتقرير، للموافقة على عرض مانشستر يونايتد الذي وصفته تقارير صحفية عدة بالجنوني.

ويمتلك كاسيميرو عقدًا مع ريال مدريد حتى 2025، بينما يعرض عليه مانشستر يونايتد عقدًا لـ 4 أعوام مع إمكانية التمديد لعام آخر.

أسباب غياب أودريوزولا

يرغب نوتنجهام فورست في التعاقد مع ألفارو أودريوزولا لاعب ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

أودريوزولا عاد إلى ريال مدريد الصيف الحالي بعد قضائه موسم واحد على سبيل الإعارة في صفوف فيرونتينا الإيطالي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن نوتنجهام فورست أصبح أول الراغبين في ضم اللاعب الذي بات منفتحا على مغادرة الفريق هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أنّ أودريوزولا قرر الاستماع إلى العروض المقدمة إليه بعدما أخبره أنشيلوتي بأنه الخيار الثالث في التشكيل بعد داني كارفخال ولوكاس فاسكيز.

صاحب الـ26 عاما كان انتقل إلى ريال مدريد عام 2018 قادما من ريال سوسيداد، قبل أن يخرج معارا لـ بايرن ميونيخ في 2020.

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