خبر في الجول: مكافأة تحفيزية من إدارة الاتحاد للاعبين لضمان البقاء

رصد مجلس إدارة الاتحاد السكندري مكافأة تحفيزية للاعبي الفريق قبل مواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الاتحاد السكندري رصدت 30 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب حال الفوز على البنك الأهلى بجانب المكافاة الأساسية بالائحة المالية الخاصة بالفريق والتى تقدر بـ 10 آلاف جنيه.

ويستضيف زعيم الصغر نظيره البنك الأهلي في السادسة والنصف غدا على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ13 في الدوري برصيد 33 نقطة مبتعدا بفارق 4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ7 برصيد 41 نقطة من 30 مباراة.

وسبق وأن تحدد أول الفريق الهابطة من الدوري المصري: مصر للمقاصة، بعد تجمُد رصيده عند 15 نقطة في المركز 18 -الأخير-.

الهبوط هو الأول في تاريخ مصر للمقاصة الذي ظهر في الدوري المصري الممتاز بشكل متواصل منذ صعوده موسم 2010 - 2011.

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