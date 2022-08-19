الـ16.. سوبر ليج البريميرليج؟ جيبس وايت إلى نوتنجهام في صفقة قياسية

أعلن نادي نوتنجهام فورست تعاقده مع مورجان جيبس وايت قادم من ولفرهامبتون في صفقة قياسية وبعقد مدته خمس سنوات.

نوتنجهام فورست سيدفع 25 مليون جنيه إسترليني للحصول على اللاعب.

مع وجود 7-10 ملايين كإضافات يمكن الوصول لها.

باقي الإضافات صعب الوصول لها ولكن في النهاية لو تحققت سيصل إجمالي قيمة الصفقة إلى 42.5 مليون جنيه إسترليني.

جيبس وايت سيحطم رقم تايو أيوني المنتقل حديثا لنوتنجهام فورست (17.5 مليون جنيه إسترليني) ليكون أغلى لاعب في تاريخ النادي.

وايت سيرتدي الرقم 10 مع فريقه الجديد.

ابن الـ22 عاما يمكنه اللعب في مركز المهاجم الوهمي والجناحين ولاعب الوسط.

شارك وايت في 88 مباراة مع ولفرهامبتون، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفا واحدا.

ولعب الإنجليزي معارا من قبل مع شيفيلد يونايتد وسوانسي سيتي.

وتعاقد نوتنجهام فورست مع المهاجم النيجيري تايو أونيي قادمًا من يونيون برلين، والظهير الأيمن الويلزي نيكو ويليامز من ليفربول، والمدافع السنغالي موسى نياكاتي قادمًا من ماينتس، والظهير الأيمن الفرنسي جوليان بيانكوني قادمًا من تروا، والظهير الأيسر الإنجليزي عمر ريتشاردز قادمًا من بايرن ميونيخ، ولاعب الوسط ريمو فرويلر قادما من أتالانتا الإيطالي.

كما ضم لاعب الوسط الإنجليزي لويس أوبراين قادمًا من هدرسفيلد تاون، والظهير الأيسر الإنجليزي هاري توفولو من نفس الفريق، ولاعب الوسط الكوستاريكي براندون أجيليرا قادمًا من ألاخويلينسي، والجناح الإنجليزي جيسي لينجارد قادمًا من مانشستر يونايتد، والحارس الويلزي وين هينيسي قادما من بيرنلي، والحارس الإنجليزي دين هندرسون قادما من مانشستر يونايتد، و أوريل مانجالا من شتوتجارت الألماني، وشيخو كوياتي في صفقة انتقال حر، وإيمانويل دينيس من واتفورد.

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