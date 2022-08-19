مرتضى: تم إيقاف الحكم الصادر بالحبس ضدي.. لن أرحل عن الزمالك إلا في هذه الحالة

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 10:50

كتب : FilGoal

مرتضى منصور في مؤتمر صحفي داخل نادي الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إيقاف الحكم الصادر ضده بالحبس في وقت سابق.

وقال مرتضى منصور في فيديو عبر قناة الزمالك: "تم إيقاف الحكم الصادر ضدي بالحبس".

وأضاف "لن أرحل عن نادي الزمالك إلا بأمر الله وقرار من الجمعية العمومية".

أخبار متعلقة
وائل رياض: أعددت قائمة من 120 لاعبا لـ ميكالي.. لن نترك شيئا للصدفة مواعيد مباريات اليوم 19 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.. صراع اللقب والهبوط في الدوري ضياء السيد لـ في الجول: لا أعرف سبب زيارة كيروش لـ مصر.. واستأذنت قبل الإعلان على حسابي ياكوبسن يعلن فسخ تعاقده مع نادي سموحة

وأوضح محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي في وقت سابق توقيع عقوبة الحبس على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وسبق أن أعلن نادي الزمالك الشهر الماضي، في بيان رسمي إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ضد مرتضى منصور رئيس النادي وإلغاءها في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي الشهر الماضي.

وأشار بيان الزمالك إلى أن محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكما نهائيا صباح اليوم برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس محكمة الاستئناف وعضوية سامي شومان وهشام عبد المعطي وسامح موسى.

وتضمن الحكم إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وإلغاءها ضد مرتضى منصور.

وكانت محكة الدرجة الأولى قد أصدرت في إبريل الماضي حكما بحبس مرتضى لمدة سنة بسبب اتهام الخطيب له بسبه عبر صفحته الرسمية.

واستأنف مرتضى منصور على الحكم أمام محكمة استئناف الاقتصادية والتي نظرت أولى جلسات الاستئناف في 2 مايو الماضي.

وقررت المحكمة وقتها تأجيل الجلسة حتى جلسة اليوم الأحد والتي حددتها المحكمة للنطق بالحكم.

وفقا للبيان فإن بعض المسؤولين في الدولة قد عرضوا على الطرفين إنهاء الخلافات عبر بيان مشترك إلا أن رئيس النادي الأهلي رفض.

طالع أيضا:

خاص – تفاصيل تعاقد زكريا الوردي مع الزمالك

كرة يد – لقب لثنائي منتخب مصر في رومانيا

توتي: هذا سعر صلاح الآن

شاهد - حكاية حسام عرفات التي وضعته في منزلة الملهمين

إلياس الجلاصي يعتذر للإسماعيلي

الزمالك الدوري المصري مرتضى منصور
نرشح لكم
17 من 17.. زيزو يساهم بهدف أمام جميع منافسي الزمالك في الدوري استراحة في الدوري - المقاولون العرب (2) - (0) مصر للمقاصة.. نهاية الشوط الأول التشكيل – لويس إدوارد يقود المقاولون العرب.. وأحمد طارق سليمان أساسي مع مصر للمقاصة مباشر في الدوري - فاركو (0) - (1) الزمالك.. محاولات مستمرة تشكيل فاركو - شكري نجيب يقود الهجوم السكندري لمواجهة الزمالك تشكيل الزمالك - عودة الونش.. زيزو والجزيري يقودان هجوم الأبيض أمام فاركو وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي خبر في الجول - مكافأة تحفيزية من إدارة الاتحاد للاعبين لضمان البقاء
أخر الأخبار
17 من 17.. زيزو يساهم بهدف أمام جميع منافسي الزمالك في الدوري 22 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة في الدوري - المقاولون العرب (2) - (0) مصر للمقاصة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
التشكيل – لويس إدوارد يقود المقاولون العرب.. وأحمد طارق سليمان أساسي مع مصر للمقاصة ساعة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - فاركو (0) - (1) الزمالك.. محاولات مستمرة ساعة | الكرة المصرية
تشكيل فاركو - شكري نجيب يقود الهجوم السكندري لمواجهة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - عودة الونش.. زيزو والجزيري يقودان هجوم الأبيض أمام فاركو ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر توخيل: سوق تشيلسي لم ينته بعد.. وكانتي سيغيب لأسابيع 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا - عن ما تبقى من سوق الانتقالات.. ودية برشلونة ومصير بيرناردو سيلفا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 4 خبر في الجول - تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة