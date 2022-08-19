ياكوبسن يعلن فسخ تعاقده مع نادي سموحة

أعلن ألكساندر ياكوبسن لاعب سموحة فسخ عقده مع النادي.

وكتب ياكوبسن في بيان عبر فيسبوك:

قررت الآن انهاء عقدي مع نادي سموحة.

أود أن أشكر الأشخاص في النادي الذين كانوا يدعمونني.

حان الوقت لي كي أتطلع إلى الجزء التالي في مسيرتي.

حظ موفق لنادي سموحة.

وولد "ألكساندر أمير عادل ياكوبسن" في الدنمارك ويحمل الجنسيتين المصرية والدنماركية.

وانتقل الجناح البالغ من العمر 28 عاما إلى سموحة قادما من وادي دجلة في صفقة انتقال حر بصيف 2021.

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