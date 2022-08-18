موسيماني يعلق على المطالبة بعودته إلى الأهلي وصعوبات بداية سواريش

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 19:03

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - مؤتمر صحفي

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي عن المطالبة بعودته إلى الفريق مرة أخرى، فيما رفض التعليق على اهتزاز نتائج الأحمر مع خليفته البرتغالي ريكاردو سواريش.

جاء ذلك ردا على سؤال مراسل "أيديسكي تايمز" الجنوب إفريقية الذي قال: "الأمور لا تسير بشكل جيد مع بديلك في الأهلي والجماهير يطالبون بعودتك، هل هناك فرصة لعودتك مرة أخرى إلى الأهلي كونه أحد الأندية القليلة التي يمكنها تحمل كلفة التعاقد معك"؟

فأجاب موسيماني "لا أحب جزئية "التحمل"، أفضل جزئية الكرة. أعتقد أن كرة القدم ستؤثر على الجانب المالي ولذلك يجب أن نقوم بالعمل الصحيح أولا".

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وأضاف "ذهبت إلى هناك وأخذت طاقمي المعاون، وكان لدينا عملا لنؤديه في ولايتنا، وأنتم تعلمون أين كان الأهلي على المستوى الدولي والمحلي".

وأوضح "في البطولات المحلية كان الأهلي قويا دائما، حين وصلت إلى هناك أنهيت الدوري الذي كان محسوما بالفعل للأمانة، ولكني سعيد بكوني جزء من ذلك، حين تسلمنا الدوري والميداليات كنت حاضرا في المباريات الأخيرة".

وتابع موسيماني "فزنا بالكثير من الأشياء وأنا سعيد بوجودي في تاريخ الأهلي بكل البطولات التي حققناها والسمعة التي اكتسبناها. لقد أدينا مهمتنا ونحن سعداء بما حققناه وهنا ينتهي الأمر. لقد فعلنا ما يتوجب علينا فعله، أنا لن أعلق على ما يحدث في القاهرة. يجب أن أحترم المدرب المتواجد هناك".

واختتم "إنه أوروبي ولديه رخصة احترافية وحقق أشياء جيدة في البرتغال، وأعتقد أنه مدرب جيد فلا يمكنك تدريب الأهلي إن لم تكن جيدا، ولكني أعرف أن الأهلي ناد معقد".

ورحل موسيماني عن الأهلي في الثالث عشر من يونيو الماضي، عقب خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بهدفين دون رد على مركب محمد الخامس في الثلاثين من مايو الماضي.

كان ذلك هو النهائي الثالث له على التوالي مع الأهلي، حيث فاز بالأول عام 2020 على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما فاز بالثاني عام 2021 أمام كايزر تشيفس الجنوب إفريقي بثلاثية دون رد.

وتولى ريكاردو سواريش المهمة في الثلاثين من يونيو الماضي، بعد فترة مؤقتة أدارها سامي قمصان.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في الدوري برصيد 63 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر قبل نهاية الدوري بـ 4 جولات.

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