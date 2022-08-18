في الجول يكشف سبب تواجد حسام حسن في المدرجات أمام الإسماعيلي

يتواجد حسام حسن المدير الفني لـ المصري في مدرجات استاد برج العرب في مباراة الإسماعيلي بالجولة 31 من الدوري المصري.

ويلتقي المصري والإسماعيلي في دربي القنال في إطار الجولة 31 من الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فأن غياب حسام حسن عن مقعد المدير الفني للمصري، بسبب حصوله على الإنذار الثالث أمام الأهلي في الجولة الماضية.

ويتواجد إبراهيم حسن مدير الكرة في المصري على مقعد المدير الفني بدربي القنال.

وتعرض المصري للخسارة بنتيجة 2-0 أمام الأهلي في الجولة 30 من الدوري.

العميد في ولايته الرابعة مع المصري قاد الفريق في 11 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 وخسر 2.

وأنهى المصري الشوط الأول من المباراة متفوقا بنتيجة 3-0 على الإسماعيلي.

ويسعى المصري لإنهاء سلسلة اللافوز والتي امتدت لـ 4 مباريات.

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