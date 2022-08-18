وائل رياض يتابع مباراة المصري والإسماعيلي من استاد برج العرب

تواجد وائل رياض المدرب العام لـ منتخب مصر الأولمبي في ملعب برج العرب لمتابعة مباراة المصري والإسماعيلي.

ويلتقي المصري والإسماعيلي في دربي القنال على برج العرب في إطار الجولة 31 من الدوري المصري.

وسيقدم وائل رياض تقريرا لـ روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن المباراة.

وتحدد موعد المعسكر الأول لمنتخب مصر الأولمبي تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد، في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر لإقامة المعسكر.

ويمثل المعسكر افتتاح استعدادات المنتخب الأولمبي لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، في شهر يونيو بالعام المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتم إعفاء 18 منتخبا من بينهم منتخب مصر حامل اللقب، ليبدأ مشواره بالدور الثاني للتصفيات في شهر أكتوبر المقبل.

تعرف على مشوار منتخب مصر من أجل باريس 2024 من هنــــــــــــــــا.

واجتمع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي مع وائل رياض وعصام الحضري بعد قرار تعيينهما في جهازه الفني.

ويضم الجهاز الفني المعاون لميكالي بجانب وائل رياض وعصام الحضري كلا من تياجو كونيا وليوناردو فاجونيدس وجواو بيدرو.

اقرأ أيضا:

بشرى سارة لـ طارق حامد في اتحاد جدة

خاص.. لاعب وفاق سطيف يصل القاهرة للتوقيع لـ المصري

خاص.. سبب تواجد حسام حسن في المدرجات أمام الإسماعيلي

موسيماني يعلق على مطالب عودته لتدريب الأهلي