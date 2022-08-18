التشكيل - أرنو يقود الجونة ومحارب ظهير أيسر.. وعبده يحيى يقود هجوم غزل المحلة

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 18:08

كتب : FilGoal

عبده يحيى أثناء تسجيله هدف غزل المحلة أمام الزمالك في شباك محمد عواد

يقود المالاجشي أرنو هجوم الجونة في مواجهة غزل المحلة في الجولة 31 من الدوري المصري.

بينما يبدأ عبده يحيى في هجوم غزل المحلة ومن خلفه إبراهيما كونيه وهشام عادل.

تشكيل الجونة:

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حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: إسلام محارب – عمرو طارق – محمد نجيب – محمد عبد الجواد

الوسط: نور السيد – علي زعزع – ناصر ناصر

الهجوم: محمود الشبراوي – أرنو – إسلام عبد النعيم

وجاء تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: مصطفى العش – معاذ الحناوي – خالد سامي – هاني عادل

الوسط: حميد ماو – أحمد النادري – هشام عادل – خالد الإخميمي – إبراهيما كونيه

الهجوم: عبده يحيى

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

بينما يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

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