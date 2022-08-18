قائمة الزمالك - عودة الونش وسيف جعفر لمواجهة فاركو.. وغياب وحيد

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فاركو القادمة في الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في السادسة والنصف مساء الجمعة باستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة محمود حمدي الونش مدافع الفريق بعد غيابه بسبب إجهاد عضلي، كما عاد سيف فاروق جعفر إلى قائمة الزمالك.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – سيف جعفر - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار"

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه

ويغيب حمزة المثلوثي ظهير الأبيض عن القائمة بسبب الإيقاف للإنذار الثالث.

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