التشكيل – جريندو ظهير أيمن في المصري.. وغياب عبد الرحمن مجدي عن هجوم الإسماعيلي

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 17:52

كتب : FilGoal

إسلام المزين يسجل ويحتفل بهدف المصري في الإسماعيلي

يبدأ محمد عبد اللطيف "جريندو" كظهير أيمن في تشكيل المصري أمام الإسماعيلي في "دربي القنال" في الجولة 31 من الدوري المصري.

فيما يغيب عبد الرحمن مجدي بسبب الإصابة عن هجوم الإسماعيلي، في اللقاء الذي يقام على استاد برج العرب.

ويقود أوستن أموتو وعمرو مرعي هجوم المصري، بينما يبدأ محمد الشامي وأحمد مصطفى في هجوم الدراويش.

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وجاء تشكيل المصري:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: محمد جريندو – عمرو موسى – إسلام أبو سليمة – هيثم لعيوني

الوسط: إلياس الجلاصي – فريد شوقي – إيزي إيميكا – حسن علي

الهجوم: أوستن أموتو – عمرو مرعي

وتواجد على دكة البدلاء: محمد شحاتة – كريم العراقي – حسين رجب – مصطفى سلطان – أحمد الشيخ – أحمد علاء – عمرو عموري – زياد فرج – محمد عنتر

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: عمرو الحلواني – محمد هاشم – محمد نصر – عصام صبحي

الوسط: أحمد مدبولي - محمد بيومي – عمر الوحش – محمد مخلوف

الهجوم: محمد الشامي - أحمد مصطفى

وعلى دكة البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم – باهر المحمدي – محمد دسوقي – محمد عادل – محمود عبد العاطي "دونجا" – حسن ياسين – خالد النبريصي – جان موريل – محمد عبد السميع.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 29 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي يخوضها يوم الأحد المقبل.

المصري يحتل المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة ويبحث عن الفوز الأول بعد غياب في آخر 4 مباريات.

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